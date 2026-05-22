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La Quiniela de Entre Ríos realizó este jueves, 21 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 0528 - El Cerro

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 21 de mayo

 0528 11° 8227 
 2°2365 12° 6098
 3°6393 13° 0885 
 4°0016 14° 2262 
 5°2895 15° 7765 
 6°2442 16° 3067 
 7°1690 17° 5846 
 8°3802 18° 5729 
 9°017519° 4190 
 10°9883 20° 5164 

¿Qué significa soñar con El Cerro?

Soñar con El Cerro simboliza metas elevadas, ambición y el deseo de superar límites personales.

También sugiere paciencia y perspectiva: ascender implica esfuerzo constante y la cima promete claridad y logro.

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¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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