Los trabajadores municipales de la provincia de santa Fe confirmaron un paro total de actividades por 48 horas, que se llevará a cabo esta semana y la próxima en una de las provincias más pobladas del país.

La medida fue ratificada por la totalidad de los sindicatos nucleados en la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram), luego de rechazar el ofrecimiento salarial realizado por los intendentes.

El anuncio se realizó tras el Plenario de Secretarios Generales de Festram, donde se definió iniciar un plan de lucha que incluye paros, movilizaciones y cortes de ruta.

¿Por qué Festram convocó a un paro total?

El conflicto se originó por la falta de convocatoria a paritarias por parte del gobierno provincial y por los bajos porcentajes ofrecidos en las negociaciones informales. Según Festram, los intendentes propusieron un a umento del 2% para octubre, otro 2% para diciembre y un 1,8% para febrero , como cierre del año 2025. La Federación consideró que estos valores son insuficientes frente a la inflación y las necesidades del sector.

Festram

Además, la entidad gremial denunció problemas en el proceso de negociación y reclamó una urgente convocatoria formal a la mesa paritaria. “La medida fue dispuesta por un plenario de secretarios generales y es el único órgano habilitado para suspender o levantar la medida”, aclararon desde Festram en un comunicado.

“Deseamos dejar en claro las dilaciones que llevaron a que se tomara esta decisión del Plenario de secretarios generales, primero la falta de convocatoria del gobierno provincial a la mesa paritaria y segundo que, pese a no tener convocatoria, las partes se reunieron, ofreciendo las autoridades municipales porcentajes exiguos que no se ajustan a las necesidades de los trabajadores del sector”, remarcaron.

¿Cuándo será el paro?

El plan de lucha contempla dos paros de 48 horas: el primero se realizará el jueves 8 y viernes 9 de enero, y el segundo el jueves 15 y viernes 16 . Durante las jornadas de protesta habrá movilizaciones y cortes de ruta en distintos puntos de la provincia. Además, los secretarios generales de los 42 sindicatos se concentrarán en Casa de Gobierno para entregar un petitorio al gobernador Maximiliano Pullaro.

Festram

Cabe destacar que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, lo que implica que las partes deben abstenerse de realizar medidas de fuerza. Sin embargo, Festram ratificó el paro previsto para esta semana, mientras que las acciones anunciadas para la próxima podrían quedar sin efecto si se concreta la reunión paritaria convocada para el martes 13.

Paritarias Festram: ¿qué se acordó?

Hasta el momento, no hubo acuerdo. La conciliación obligatoria establece que el próximo martes 13 de enero se retomarán las negociaciones en la sede del Ministerio de Trabajo. Allí se espera que los intendentes presenten una nueva propuesta salarial que contemple la recomposición pedida por los trabajadores.

Desde Festram advirtieron que, si no hay avances significativos, podrían retomarse las medidas de fuerza una vez finalizado el período de conciliación.