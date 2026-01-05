Nuevo aumento: cuánto cobran las niñeras y cuidadoras en octubre de 2025. (Fuente: Archivo)

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fijó un nuevo aumento salarial para las empleadas domésticas tras el encuentro con los referentes donde, además de los sueldos, se decidió qué pasará con el bono adicional.

Así lo determinaron en diciembre, cuando el Gobierno formalizó el encuentro para determinar las subas de los próximos meses, luego de que los sueldos no se actualizaran desde septiembre.

Cuáles son los extras de las empleadas domésticas en enero 2026

Hay que tener en cuenta tres factores clave en el acuerdo paritario alcanzado:

Aumento salarial del 1,3 %, que completa el ajuste bimestral del 2,7 % fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). Bono no remunerativo de $14.000, exclusivo para quienes cumplen más de 16 horas semanales.

Según informaron las fuentes del sindicato a El Cronista, el nuevo aumento estableció las siguientes subas:

Todas las subas se incorporan al salario del mes anterior.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en enero 2026

Los nuevos valores mínimos de referencia para el último mes del año quedaron establecidos de esta forma:

Supervisor/a

Con retiro: $471.956,01 mensuales / $3.783,33 la hora

Sin retiro: $525.712,99 mensuales / $4.143,70 la hora

Personal para tareas específicas (cocina, jardinería, cuidado de personas, entre otras)

Con retiro: $438.475,56 mensuales / $3.582,79 la hora

Sin retiro: $488.091,78 mensuales / $3.926,84 la hora

Caseros

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Asistencia y cuidado de personas (niños, adultos mayores, personas enfermas)

Con retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora

Sin retiro: $476.755,68 mensuales / $3.784,32 la hora

Personal para tareas generales (limpieza, mantenimiento, cocina, planchado)

Con retiro: $384.713,01 mensuales / $3.135,99 la hora

Sin retiro: $427.821,61 mensuales / $3.383,54 la hora.

¿Qué extras se cobran tras la paritaria?

Además de los montos mínimos, las trabajadoras del sector tienen derecho a estos adicionales:

Antigüedad : 1% por cada año trabajado, sobre el salario básico de la categoría correspondiente.

Zona desfavorable: 30% extra para quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Estos extras se calculan sobre el salario vigente y deben incluirse todos los meses en el recibo.