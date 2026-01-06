Paro de colectivos HOY: estas dos líneas están fuera de servicio y no circularán hasta nuevo aviso Fuente: Archivo

Un nuevo paro de colectivos afecta este martes a miles de usuarios del transporte público a raíz de la medida de fuerza llevada adelante por trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A, quienes denuncian falta de pago del aguinaldo, viáticos y cargas sociales.

Como consecuencia directa, las líneas 148 y 502 dejaron de circular por completo. La protesta, por su parte, no tiene horario de finalización confirmado y, hasta el momento, no hay acuerdo con las autoridades ni con las empresas involucradas, por lo que la normalización del servicio sigue siendo incierta.

Paro de colectivos en las líneas 148 y 502

Las líneas afectadas por la medida de fuerza son la 148 y la 502, ambas operadas por El Nuevo Halcón S.A Sus choferes resolvieron no salir a trabajar ante la falta de pago de haberes correspondientes, una situación que, según denuncian, se repite desde hace varios meses.

Paro de colectivos HOY: estas dos líneas están fuera de servicio y no circularán hasta nuevo aviso Fuente: Archivo

Si bien el reclamo salarial es de larga data, en esta oportunidad el conflicto se profundizó por el incumplimiento en el pago del aguinaldo de diciembre, lo que llevó a los trabajadores a endurecer el reclamo.

Hasta cuándo seguirá el paro de colectivos

Durante los reclamos que se profundizaron en los últimos días, los trabajadores de El Nuevo Halcón S.A denunciaron la falta de respuesta por parte de la cúpula empresarial y por tal motivo, entraron en cese de actividades hasta nuevo aviso.

De tal modo, el paro se mantendrá vigente durante toda la jornada de este martes 6 de enero y no se descarta que continúe a lo largo de la semana si la situación no se modifica.

Paro de colectivos HOY: estas dos líneas están fuera de servicio y no circularán hasta nuevo aviso Fuente: Archivo

En tanto, la medida afecta a todos los ramales de las líneas 148 y 502, las cuales circulan en la zona sur del Gran Buenos Aires, en Florencio Varela, Quilmes, Bernal, San Francisco Solano y otras zonas aledañas.

¿Cuánto sale el boleto de colectivo tras el último aumento?

A partir del 1 de enero entraron en vigencia los nuevos valores para el boleto de colectivo en las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De tal modo, el costo del boleto en CABA y provincia de Buenos Aires quedó de la siguiente manera:

En Ciudad de Buenos Aires:

Líneas: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Distancia Con SUBE registrada Con Tarifa Social Con SUBE sin registrar 0-3 km $ 620,07 $ 279,03 $ 985,91 3-6 km $ 689,00 $ 310,05 $ 1.095,51 6-12 km $ 742,08 $ 333,93 $ 1.179,91 12-27 km $ 795,20 $ 357,84 $ 1.264,37

En Provincia de Buenos Aires: