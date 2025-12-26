En esta noticia Paritarias 2025: cómo quedaron los principales acuerdos al cierre del año

Con el año laboral cerca de su fin, este 2025 se vio signado por negociaciones paritarias con un panorama fragmentado, donde los sindicatos buscaron al menos empatar a la inflación y, en algunos casos, recuperar parte del terreno perdido en los meses previos.

Los acuerdos alcanzados en diciembre combinaron estrategias diversas: aumentos porcentuales remunerativos, sumas fijas no remunerativas y tramos escalonados que se extenderán hasta los primeros meses de 2026. Esto refleja las particulares realidades de cada sector y la capacidad de negociación de cada gremio.

Este año, los resultados fueron dispares. Mientras gremios como Aceiteros y Bancarios lograron posicionar a sus trabajadores con salarios básicos que superan los $ 2.000.000, otros sectores como Comercio y Construcción cerraron el año con ajustes más modestos.

El mapa salarial al cierre de 2025 también muestra una tendencia creciente del uso de sumas no remunerativas como herramienta para otorgar mejoras sin impactar en los costos laborales permanentes de las empresas, una modalidad que genera debate sobre la efectividad de estas medidas para la protección del salario en el mediano plazo.

Metalúrgicos: octubre 2025 - $35.000 no remunerativos; noviembre 2025 - 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; diciembre 2025 - $35.000 no remunerativos; enero 2026 - 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos; febrero 2026 - $25.000 no remunerativos y marzo 2026 - $35.000 no remunerativos.

Bancarios: el ajuste por inflación acordado llevó el salario inicial a casi $2 millones más el plus por el Día del Bancario ($1.708.032).

Aceiteros: alcanzaron un entendimiento que ubicó al salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 en noviembre de 2025, $2.100.000 en diciembre de 2025 y $2.344.000 a partir del 1° de enero de 2026.

Camioneros: 1% general sobre básicos de noviembre. Lo pactado asegura subas en seis tramos: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1% en noviembre, diciembre, enero y febrero.

Carne (FESITCARA): los sindicatos de la carne confirmaron aumentos para noviembre: 2,5 %; diciembre: 2 %; enero: 1,8 % y febrero: 1,7 %.

Seguros: selló un acuerdo del 9,84% escalonado en cuatro meses. Noviembre un 3,5% calculado sobre la base salarial de octubre. 2%: en diciembre (base noviembre), 2% en enero de 2026 (base diciembre), y el último 2% en febrero de 2026 (base enero).