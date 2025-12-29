La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro municipal para este lunes 29 de diciembre en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, en reclamo por la falta de respuestas del Ejecutivo local a una serie de demandas que se vienen acumulando desde hace semanas.

La medida comenzará a partir del mediodía y se extenderá hasta que las autoridades brinden soluciones concretas. Desde el gremio advirtieron que la protesta surge como consecuencia de deudas salariales y retrasos en pagos, lo que generó un fuerte malestar entre los trabajadores.

¿Por qué la ATE convoca a un paro municipal?

Entre los principales puntos que motivaron la medida de fuerza se encuentran:

Deuda salarial que aún no fue saldada.

Entrega pendiente de ropa de trabajo para el personal.

Retraso en el pago de sueldos, que se realizará recién el 5 de enero, cuando los trabajadores esperaban cobrar antes de fin de año.

Horas extras adeudadas correspondientes al mes de noviembre.

El conflicto se profundizó en los últimos días, luego de que se conociera que el aguinaldo fue abonado a funcionarios y concejales , mientras que el personal municipal continúa sin saber sobre el cobro de sus haberes. Desde ATE señalaron que esta decisión fue el detonante final para convocar al paro.

¿Qué servicios quedarán suspendidos?

El paro afectará la atención en organismos de la administración pública en la ciudad de 9 de Julio. También tendrá impacto directo en hospitales públicos, escuelas, oficinas administrativas y dependencias estatales, lo que podría generar demoras en trámites y servicios esenciales.

Desde el gremio anticiparon que la medida se sostendrá hasta que haya respuestas concretas a los reclamos .

Paro de la CGT confirmado: ¿cuándo es y qué servicios se verán afectados?

Además del paro municipal en 9 de Julio, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció un paro general y movilización para el 10 de febrero, fecha en la que el Senado debatirá el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno.

La medida afectará transporte público, administración pública, bancos, recolección de residuos, construcción y actividades industriales, entre otros sectores. También se prevén movilizaciones en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires.