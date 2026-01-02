El transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta un nuevo paro de colectivos. Desde finales de diciembre 2025 y continuando en los primeros días de 2026, miles de pasajeros se ven afectados por esta medida de fuerza.

De esta manera, dos importantes líneas del sur de la provincia no están prestando servicio, lo cual complica directamente a quienes se trasladen hacia la Ciudad de Buenos Aires todos los días.

Paro de colectivos: estas líneas no prestan servicio por medida de fuerza. Foto: Archivo / Wikipedia

Paro de colectivos: ¿cuáles son las líneas de colectivos adheridas?

Según la información más reciente (1 de enero de 2026), las líneas que permanecen sin funcionamiento por la medida de fuerza son las de la empresa de El Nuevo Halcón:

Línea 148 (Constitucisitón – Florencio Varela / Solano – Constitución)

Línea 502 (opera por Florencio Varela, desde La Capilla hasta el Cruce de Varela).

¿Por qué paran estas dos líneas de colectivos?

El conflicto comenzó con los trabajadores de la empresa El Nuevo Halcón S.A. (principalmente responsables de la línea 148 y 502), quienes iniciaron la medida de fuerza desde el 23 de diciembre de 2025 por estos motivos:

Falta de pago completo del aguinaldo

Demoras en el pago de viáticos

Incumplimiento en cargas sociales y salarios adeudados.

La protesta se realizó frente a la sede de MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima), empresa que decidió no sacar los colectivos de sus cabeceras, lo que derivó en la adhesión de sus choferes y la paralización de las otras líneas mencionadas.

⚠️Sin servicio hasta nuevo aviso⚠️ pic.twitter.com/HZ025ZQYRa — El Nuevo Halcón SA (@elnuevohalcon) December 23, 2025

A pesar de que se realizó un pago parcial de salarios en algunos casos, los trabajadores mantienen la medida sin horario de finalización establecido, a la espera de una respuesta concreta de las empresas.

¿Hasta cuándo dura el paro?

Hasta el momento (principios de enero 2026) no hay resolución confirmada ni horario de levantamiento del paro. El conflicto se arrastra desde fines de diciembre y ya lleva más de una semana en algunos casos.

Desde la cuenta oficial en X de El Nuevo Halcón, solo detallaron: “Sin servicio hasta nuevo aviso”. Esa publicación se realizó el pasado 23 de diciembre y no dieron más información al respecto.

Aumento del boleto de colectivos en enero 2026

Boleto de colectivos en PBA

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasará de $655,61 a $685,11

Tramo de 3 a 6 km: de $730,42 a $763,28

Tramo de 6 a 12 kilómetros: de $786,61 a $822

Viajes de 12 a 27 km: $880,86

Boleto de colectivos en CABA