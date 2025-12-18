A partir de las 15:00 de este jueves, la CGT llevará a cabo una marcha masiva a Plaza de Mayo como parte de su plan de lucha para oponerse a la Reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

La conducción de la CGT definió la movilización como “contundente” y “abierta a toda la sociedad” y anticipó que la protesta será el primer paso de una estrategia que incluye tres frentes: parlamentario, judicial y las calles .

En paralelo, habrá un paro nacional convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), también en contra de la reforma laboral, que afectará a varios servicios públicos.

Según Jorge Sola, Secretario General de la confederación, el proyecto oficial, que ya fue presentado en el Congreso, “es un ataque directo a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores” y se pretende aprobar sin diálogo ni consenso.

Además, advirtió que la reforma va en contra de la Constitución y que, de aprobarse, iniciarán acciones por inconstitucionalidad.

Marcha de la CGT y paro nacional de ATE: estos servicios quedarán suspendidos hoy

El paro convocado por ATE es en rechazo al recorte del 10% de la planta estatal y la falta de reapertura de paritarias, algo que el gremio viene reclamando para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores perdido en los últimos dos años.

“Jornadas de 12 horas y pago en especies, es inhumano y esclavista”, señaló el el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El paro y la movilización están convocados para este jueves a las 13 horas en Diagonal Norte y San Martín para luego movilizar a la Casa Rosada a las 15 horas.

La medida de fuerza impactará en distintas áreas del Estado nacional, provincial y municipal. Entre los servicios afectados se encuentran salud, administración y educación pública.

Salud pública

Los hospitales y centros de salud mantendrán guardias mínimas y atención de urgencias, aunque se prevén demoras en los consultorios externos, reprogramación de turnos programados y atención administrativa limitada. El SAME y las Unidades Febriles de Urgencias (UFU) funcionarán con normalidad.

Administración pública

El paro afectará el funcionamiento de dependencias de organismos nacionales y provinciales, con impacto en trámites administrativos y atención al público en oficinas estatales. Los servicios no esenciales podrían quedar prácticamente paralizados durante la jornada.

Educación y organismos descentralizados

Si bien ATE no es el gremio docente, la medida de fuerza puede impactar en las áreas administrativas del sistema educativo, el personal no docente de las universidades nacionales y diversos institutos y organismos descentralizados del Estado.

Los puntos clave de la reforma laboral que impulsa el Gobierno

El proyecto enviado por el Ejecutivo plantea modificaciones profundas en la Ley de Contrato de Trabajo. Entre los aspectos más relevantes se destacan:

Tickets canasta sin carácter remunerativo.

Salarios por productividad y mérito.

Flexibilidad horaria y banco de horas.

Vacaciones fraccionadas y fuera del período tradicional.

Fin de la ultractividad sindical y prioridad de convenios por empresa.

Cuotas sindicales voluntarias y fin de descuentos automáticos.

Restricciones a asambleas sindicales en empresas.

Digitalización total de trámites laborales.

Nuevo estatuto para repartidores de plataformas y derogación de la ley de teletrabajo.

¿Hay paro de colectivos este jueves 18 de diciembre?

Este jueves 18 de diciembre la Unión Tranviaria Automotor advirtió sobre la posibilidad de llevar adelante un paro de colectivos por falta de pago de aguinaldo a los choferes.

La medida de fuerza podría llevarse adelante en las empresas de colectivos que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) e incluso en algunas líneas del interior del país.

La decisión se debe a que las empresas cuentan con plazo legal hasta hoy para abonar el aguinaldo, tal como establece la Ley 23.073, que además contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles.