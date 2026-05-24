Paro nacional | Los médicos esperan que la huelga sirva para lograr mejoras: advierten problemas en la atención sanitaria con la llegada del verano.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, expresó su confianza en que el parón de las movilizaciones durante el verano permita abrir una etapa de negociación y alcanzar acuerdos tras la semana de huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad de España.

Tras varios días de protestas y paros en el sector, los colegios médicos y la Organización Médica Colegial insistieron en la necesidad de “diálogo y conciliación” para destrabar un conflicto que, según advierten, refleja problemas estructurales acumulados durante años y que podrían agravarse con la llegada del verano y el aumento de la presión asistencial.

“La huelga médica es lo último que podemos hacer”

Cobo calificó la huelga como “una pena” y aseguró que se trata del último recurso de los profesionales para reivindicar sus condiciones laborales. En una entrevista concedida a EFE tras la última semana de paro, sostuvo que desde el Foro de la Profesión Médica han intentado alcanzar entendimientos y remarcó que las negociaciones “siempre son por ambas partes”.

En ese sentido, consideró que tanto los sindicatos convocantes como la administración deben estar dispuestos a ceder para llegar a acuerdos. Según afirmó, la administración “es la que tiene el poder” y, por tanto, está obligada a negociar “y llegar a lo mejor”.

El presidente de los colegios médicos también celebró que las movilizaciones se hayan pospuesto temporalmente, ya que entiende que ese tiempo puede servir para avanzar en las conversaciones. “ Siempre es difícil llegar a acuerdos, pero lo que hay que hacer desde una parte y desde la otra es identificar cuáles son los problemas y, entre todos, con sentido común y voluntad, buscar las soluciones ”, señaló.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, Tomás Cobo, durante una entrevista con EFE en Santander. Román G. Aguilera

Las causas del conflicto: jornadas extensas y precariedad

Cobo insistió en que el rechazo al Estatuto Marco es “la gota que ha colmado el vaso” para los médicos, aunque aclaró que el malestar viene de muchos años atrás.

Según explicó, los profesionales sanitarios han trabajado históricamente bajo un modelo retributivo basado en complementos salariales vinculados a las guardias, lo que derivó en jornadas laborales de “70, 80, 90 e incluso 100 horas a la semana”. Además, alertó sobre otros factores que mantienen bloqueado el conflicto :

La precariedad profesional y la interinidad prolongada en los contratos.

La falta de tiempo para la formación continuada.

El avance acelerado de la medicina sin espacios suficientes para actualizar conocimientos.

El aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios.

“El conflicto está ya de alguna forma enquistado”, lamentó el dirigente médico, aunque reiteró que el objetivo ahora debe ser aprovechar la pausa estival para retomar las negociaciones.

Manifestación de los médicos de la Comunitat Valenciana, entre el Palau de la Generalitat y la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, en la semana de huelga médica y facultativa, entre el 18 y el 22 de mayo. Fuente: EFE Manuel Bruque

El verano agrava los problemas de asistencia sanitaria

Cobo también advirtió sobre los problemas de cobertura asistencial que suelen aparecer cada verano debido a las vacaciones de los profesionales y al aumento de población en determinadas zonas turísticas.

“Sin ninguna duda habrá problemas”, señaló, especialmente en áreas vacacionales donde la población puede multiplicarse “cinco o incluso diez veces más” mientras los recursos sanitarios permanecen iguales. No obstante, consideró como una “buena noticia” que la planificación de los servicios autonómicos de salud haya mejorado con el tiempo.

Finalmente, alertó sobre la competencia entre comunidades autónomas para captar profesionales, ya que algunos servicios de salud pagan las guardias “un 30 o un 40% más” que otros, lo que provoca desplazamientos de médicos en busca de mejores condiciones salariales.