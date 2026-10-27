Chris Pyle sentado cómodamente en un sillón reclinable mientras trabaja concentrado en su computadora portátil apoyada sobre un soporte para regazo.

Chris Pyle cambió el taller por el trabajo remoto y convirtió sus conocimientos sobre autos en una fuente de ingresos que superó su antiguo salario. Este mecánico estadounidense trabajaba para Ford cuando comenzó a responder consultas desde su casa en la plataforma JustAnswer, una web que conecta a usuarios con especialistas de distintas áreas.

En este nuevo trabajo, Pyle comenzó a contestar consultas acerca de mecánica de autos vía online. Lo que empezó como una actividad complementaria en 2006 terminó por convertirse en su ocupación principal. Según CNBC Make It, en 2023 llegó a obtener USD 170,500 por este trabajo, una cifra que muestra el potencial de monetizar la experiencia profesional por internet.

¿Cómo empezó Chris Pyle a ganar dinero por internet?

En octubre de 2006, Pyle trabajaba como técnico de servicio en Ford Motor Company, especializado en transmisiones. Mientras cumplía con su jornada habitual, descubrió JustAnswer y comenzó a responder preguntas de personas que necesitaban orientación sobre problemas mecánicos.

Según el reportaje publicado por CNBC Make It el 7 de agosto de 2024, durante su primer mes ganó alrededor de USD 500. Con el tiempo, los ingresos de esta actividad secundaria aumentaron y comenzó a dedicarle cada vez más horas después de terminar su trabajo en el taller.

La plataforma ya existía desde 2003, cuando fue fundada por Andy Kurtzig para conectar a personas que buscaban respuestas con profesionales capaces de ayudarlas. Su oferta se amplió a diferentes especialidades, entre ellas mecánica automotriz, salud, derecho y tecnología, de acuerdo con la historia institucional de JustAnswer.

Una mesa de trabajo iluminada que cuenta con una computadora portátil abierta, un teléfono inteligente, un cuaderno de notas y una taza de café en el fondo. Freepik

¿Cuándo dejó Ford para trabajar desde su casa?

El cambio definitivo llegó en 2012. Para entonces, los ingresos que Pyle obtenía al contestar preguntas en línea ya se habían equiparado a su salario en Ford, por lo que decidió abandonar su empleo tradicional y dedicarse por completo a JustAnswer.

Antes de dar ese paso, ganaba aproximadamente USD 75,000 anuales como técnico automotor. La posibilidad de generar ingresos con su experiencia sin trabajar físicamente en un taller fue determinante para su decisión.

¿Cuánto dinero ganó con JustAnswer en un año?

En 2023, Pyle obtuvo USD 170,500 mediante la plataforma, de acuerdo con los documentos revisados por CNBC. La cifra equivale a un promedio aproximado de USD 14,200 mensuales, aunque no significa que reciba un sueldo fijo ni que sus ingresos sean iguales todos los meses.

El resultado muestra cómo una habilidad adquirida durante años de trabajo puede convertirse en un servicio digital para quienes buscan respuestas de expertos.

¿En qué consiste su trabajo como mecánico online?

En lugar de reparar vehículos directamente, Pyle utiliza sus conocimientos para orientar a conductores que consultan por fallas, mantenimiento y problemas de funcionamiento. Su experiencia con motores de gasolina y diésel le permite analizar los síntomas que describen los usuarios y proponer posibles diagnósticos.

Según el reportaje de CNBC Make It, su jornada puede extenderse entre ocho y diez horas diarias, incluso durante los fines de semana. Aunque trabaja desde casa y organiza sus horarios, mantener ese nivel de ingresos requiere una dedicación considerable.