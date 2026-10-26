Elementos del Ejército Mexicano equipados con uniforme táctico y casco permanecen formados en filas dentro de un hangar frente a una aeronave de la Guardia Nacional.

Durante octubre de 2026, las remuneraciones oficiales para cada miembro del Ejército Mexicano se rigen por los tabuladores actualizados y autorizados conforme a las disposiciones fiscales y presupuestales vigentes.

Estos montos contemplan tanto percepciones ordinarias como deducciones de ley, ofreciendo un panorama sobre los ingresos que percibe el personal militar en el país, respaldados por los lineamientos financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Cómo se componen las percepciones ordinarias y deducciones del personal militar?

Los ingresos mensuales del personal del Ejército Mexicano se componen de percepciones ordinarias que incluyen el haber, sobrehaber, compensación técnica, compensación garantizada, previsión social múltiple, despensa y fondo de ahorro .

A estas asignaciones se les restan los descuentos obligatorios de ley, destacando principalmente el Impuesto Sobre la Renta (I.S.R.) y el Seguro Colectivo de Retiro (S.C.R.), lo que da como resultado el monto neto que cada personal recibe de forma efectiva.

Mandos y oficiales de las Fuerzas Armadas alineados en posición de firmes portando sus trajes y gorras de gala durante una ceremonia oficial al aire libre. Gobierno de México

¿Cuánto gana un general, coronel y mayor en el Ejército Mexicano?

Los sueldos netos varían significativamente de acuerdo con el rango jerárquico y la escala de mando:

General de División : recibe un monto neto aproximado de $133,503.67 pesos mensuales

General de Brigada y General de Ala : perciben un total neto de $122,372.19 pesos mensuales

General Brigadier y General de Grupo : obtienen $107,774.04 pesos netos al mes

Coronel : su percepción neta alcanza los $91,027.71 pesos mensuales

Teniente Corone l: cuenta con un ingreso neto de $62,354.53 pesos mensuales

Mayor: percibe $49,769.61 pesos netos cada mes.

¿De cuánto es el sueldo para capitanes, tenientes y subtenientes?

Para los mandos medios y oficiales, las percepciones netas mensuales reflejan la responsabilidad operativa y administrativa de sus funciones:

Capitán primero : recibe $42,979.08 pesos netos

Capitán segundo : obtiene $38,993.12 pesos netos

Teniente : cuenta con un ingreso neto de $25,977.03 pesos mensuales

Subteniente: su percepción neta asciende a $24,500.78 pesos mensuales

Adicionalmente, se cubre al personal de tenientes la compensación de mando y enlace por un monto de $2,000.00 pesos netos.

¿Cuánto reciben la tropa y cuáles son las prestaciones adicionales?

Los grados de tropa reflejan los siguientes sueldos netos mensuales de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA):

Sargento primero : $21,306.63 pesos netos

Sargento segundo : $20,820.13 pesos netos

Cabo : $19,548.69 pesos netos

Soldado: $18,840.42 pesos netos.

Las prestaciones adicionales en el sueldo del personal militar

Asimismo, la información oficial contempla prestaciones anuales como una prima vacacional equivalente a 20 días de sueldo base y una gratificación de fin de año o aguinaldo de 40 días de haberes.

También se otorga una prima de perseverancia calculada por años de servicio (desde un 10% hasta un 50% extra). Por último, existe una “asignación de técnico” equivalente al 40% del haber para quienes acrediten estudios de licenciatura.