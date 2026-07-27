La Unión Tranviarios Automotor (UTA) cerró un nuevo acuerdo salarial para los choferes de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires . El gremio pactó una actualización en los sueldos básicos y el pago de una suma fija extraordinaria.

El entendimiento salarial se firmó esta semana tras varias audiencias de negociación. El acta fue acordada entre los representantes sindicales y las cámaras empresarias de la actividad con la posterior homologación del Ministerio de Capital Humano.

Paritarias para colectiveros: cómo es el nuevo aumento

El esquema paritario establece una recomposición escalonada que se aplica en tres tramos mensuales consecutivos. Las subas impactan en las remuneraciones del trimestre compuesto por los meses de julio, agosto y septiembre.

Julio: El haber básico inicial para el personal de conducción pasa a ser de $1.645.721,36.

Agosto: El salario básico se eleva a $1.676.990,06 para todos los trabajadores del sector.

Septiembre: El sueldo básico alcanza la suma de $1.707.175,88 al finalizar el esquema acordado.

¿Cuánto gana un colectivero? Nueva escala salarial confirmada

Cómo se paga el bono para colectiveros

El pacto incorpora una gratificación extraordinaria no remunerativa de $ 170.000 para los choferes de colectivo. El pago adicional se divide en tres cuotas:

$ 50.000 en agosto,

$ 60.000 en septiembre,

$ 60.000 en octubre.

Cómo quedan las escalas y los viáticos diarios

Las nuevas escalas salariales y los viáticos diarios quedan conformados según los montos establecidos para cada período. El esquema detallado de haberes y adicionales por jornada de trabajo es el siguiente:

Mes Sueldo Básico Inicial Viático Diario (por jornada) Suma Fija No Remunerativa Julio 2026 $1.645.721,36 $20.000,00 — Agosto 2026 $1.676.990,06 $21.000,00 $50.000,00 Septiembre 2026 $1.707.175,88 $22.000,00 $60.000,00 Octubre 2026 Salario ajustado Según convenio $60.000,00