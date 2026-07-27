Este lunes, 27 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 7067 (Mordida).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 27 de julio

1° 7067 11° 4294 2° 5238 12° 1606 3° 7773 13° 6433 4° 2241 14° 4523 5° 9549 15° 2271 6° 9991 16° 8391 7° 7535 17° 1153 8° 4720 18° 5419 9° 8454 19° 0700 10° 3827 20° 8929

¿Qué significa soñar con Mordida?

Soñar con una mordida suele reflejar temor, agresión o un conflicto que te afecta. También puede ser una advertencia para protegerte y poner límites.

Si te muerden, apunta a dolor emocional o traición; si muerdes, indica necesidad de afirmar poder o expresar enojo. Observa quién muerde y dónde para entender el mensaje.

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se llevan a cabo de lunes a viernes en dos intervalos: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios seleccionados. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el dinero apostado.