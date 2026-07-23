Qué pasó con los alquileres tras la desregulación de Milei y hacia dónde van los precios
Dos visiones dicotómicas e irreconciliables entres quienes hablan de un desplome y los que señalan aumentos siderales. En tanto, el mercado comienza a detectar que el precio con el que terminó el contrato anterior está por encima de lo que hoy el mercado está dispuesto a pagar.
Frente a valuaciones exigentes en las megacaps tecnológicas y las criptomonedas, el capital global busca alternativas. Cambios en tasas y expectativas llevan a los inversores a reasignar fondos hacia sectores tradicionales con métricas más equilibradas.