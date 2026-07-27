Argentina se prepara para un inicio de semana marcado por tormentas que golpearán en diversas partes del país. Las condiciones meteorológicas hostiles se extenderán a lo largo de diversas provincias con lluvias , caída de granizo y ráfagas de viento superiores a 60 kilómetros por hora.

El informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un lunes y martes con precipitaciones, al mismo tiempo que emitió una alerta para todos los habitantes de las localidades afectadas.

Inicio de semana con tormentas: cuáles son las localidades afectadas

Buenos Aires

El reporte oficial del clima señala que durante el mediodía del lunes ingresará un temporal a Buenos Aires que afectará tanto a la Ciudad, al conurbano y al interior de la provincia. Se esperan condiciones hostiles con lluvias y vientos con una temperatura mínima de 13° y una máxima de 19°.

Conforme pasen las horas las nubes se alejarán y darán paso a una noche con chubascos y vientos frescos.

El SMN anticipa un inicio de semana complicado a nivel nacional.

Santa Fe y Entre Ríos

Gran parte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos quedarán bajo un sistema de tormentas durante todo el lunes donde los protagonistas serán las lluvias y la actividad eléctrica constante.

Neuquén y Río Negro

En caso de las provincias cercanas a la Cordillera de los Andes el tiempo estará marcado por fuertes nevadas y lluvias. Las tormentas se extenderán a lo largo del lunes y el martes con fuertes vientos con granizo.

Estas localidades experimentarán oleadas de frío polar en la semana con mínimas de -5°.

Pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires

El pronóstico extendido del clima señala que el lunes estará marcado por las tormentas en CABA. El temporal dejará un martes marcado por el cielo nublado y mínimas de 12°.

Hacia la mitad de la semana la mínima pasará a ser de 7° con máximas de 18° con cielo despejado, por lo que será ideal realizar actividades al aire libre.

Para el fin de semana el cielo podría presentar algunas nubes y máximas de 19°.