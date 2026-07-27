El Banco Central de la República Argentina (BCRA) formalizó la incorporación del dólar estadounidense como moneda admitida para las cuentas sueldo. La decisión quedó plasmada en la Comunicación “A” 8460, fechada el 24 de julio y publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Con esta reglamentación, el organismo completa el esquema que había habilitado meses atrás la reforma laboral y ayuda a eliminar el último obstáculo operativo para que las empresas puedan pagar remuneraciones en moneda extranjera.

El marco legal detrás de la medida

La posibilidad de abonar salarios en dólares ya había sido gestada en la Ley 27.802, de Modernización Laboral, la que introdujo ese cambio al modificar el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece que el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera (dato obtenido de una búsqueda propia sobre el texto de la norma).

Hasta ahora, sin embargo, esa habilitación legal chocaba con el problema práctico de que el sistema bancario seguía regulado exclusivamente para cuentas sueldo en pesos, de modo que las entidades financieras no contaban con un marco claro para ofrecer el producto en dólares.

El Banco Provincia presenta una nueva herramienta para comprar dólares con Cuenta DNI.

Con la Comunicación “A” 8460, el Central dispuso “incorporar al dólar estadounidense como moneda admitida para la captación de depósitos en la ‘Cuenta sueldo’ prevista en el punto 2.1 del texto ordenado sobre Depósitos de Ahorro, Cuenta Sueldo y Especiales”.

La norma aclara además que la adecuación alcanza también a las cuentas sueldo en dólares que se utilicen para pagar a trabajadores no comprendidos por la Ley de Contrato de Trabajo, como quienes se desempeñan bajo otros regímenes de remuneración.

Cuenta sueldo en dólares: cómo funciona

La reglamentación fija dos ejes centrales:

El primero tiene que ver con la operatoria de efectivo: las entidades quedan obligadas a atender los depósitos y las extracciones de dólares en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En el resto de las sucursales, en cajeros automáticos y en terminales de autoservicio, esa posibilidad va a depender de que cada banco cuente con disponibilidad operativa de billetes. En otras palabras, la cuenta existe en todo el sistema, pero el acceso físico a los dólares en efectivo no está garantizado en cualquier punto de la red bancaria. El segundo eje es la gratuidad: el Central estableció que la cuenta sueldo en dólares tendrá exactamente el mismo régimen de costo cero que rige para las cuentas sueldo en pesos. Eso implica apertura, mantenimiento, transferencias y extracciones sin cargo para el trabajador, hasta el monto que corresponda a las acreditaciones derivadas de la relación laboral. Un punto adicional favorece a quien decide no retirar los fondos, ya que la gratuidad se extiende también a los importes no retirados, sin límite de tiempo, algo que no ocurre habitualmente con las cajas de ahorro en dólares tradicionales, que suelen tener costos de mantenimiento una vez superado cierto plazo o monto.

Qué bancos ya están en condiciones de entregar divisas

La reglamentación hace correr con ventaja a los bancos que ya operan con dólares en efectivo para sus cajas de ahorro parten con ventaja para ofrecer la cuenta sueldo en la misma moneda.

El BBVA cuenta hoy con 197 cajeros automáticos habilitados para entregar dólares, lo que representa al 81% de sus sucursales. ICBC también tiene cajeros habilitados para extracción de efectivo en dólares en sus sucursales, con un límite diario equivalente al que cada cliente tiene asignado en pesos.

A ese grupo se suman entidades con caja de ahorro en dólares ya operativa, entre ellas Banco Nación, Banco Galicia, Santander, Banco Macro, Banco Provincia, Banco Ciudad, Credicoop, Banco Patagonia y Banco Hipotecario.

En el segmento digital, Brubank y Ualá permiten abrir una cuenta en dólares directamente desde la aplicación, sin costos de mantenimiento, aunque con la limitación propia de los neobancos para la entrega de efectivo físico.

En todos los casos, la clave pasa por la disponibilidad de billetes en cada sucursal o cajero, un factor que la propia comunicación del Central reconoce como variable y depende de la logística de cada entidad.

Cuenta sueldo en dólares: qué cambia para trabajadores y empresas

La medida no obliga a ninguna empresa a pagar sueldos en dólares ni establece qué categorías de trabajadores deberían cobrar en esa moneda. La implementación depende del acuerdo entre empleador y empleado, y de que la compañía cuente con los dólares necesarios para afrontar la nómina en esa divisa.

Por lo tanto, el impacto de la medida del BCRA va de lleno a los sectores con ingresos ya dolarizados o vinculados a exportación de servicios, como tecnología y economía del conocimiento, donde una parte de las empresas ya factura o cobra en moneda extranjera.

Para el trabajador que acuerde cobrar en dólares, el cambio central es contar con una cuenta específica para recibir el salario sin necesidad de pasar antes por una conversión a pesos. Para la empresa, la reglamentación despeja la incertidumbre operativa que existía desde la sanción de la ley, aunque no resuelve por sí sola todas las dudas prácticas que trae aparejado pagar en moneda extranjera.

Los puntos que todavía quedan abiertos

Aún queda por definir el tipo de cambio que deberá utilizarse para calcular conceptos laborales cuando el salario esté pactado en dólares, como el aguinaldo, las horas extra o una eventual indemnización. La norma del Central regula el funcionamiento bancario de la cuenta, pero no fija ese criterio, que quedará sujeto a lo que definan las partes o, eventualmente, nuevas precisiones normativas.

También sigue pendiente la eliminación de otras restricciones cambiarias que afectan a las empresas. Semanas atrás, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había señalado que ese punto no figura entre las prioridades inmediatas del organismo, dado que el foco continúa puesto en la normalización de las operaciones de comercio exterior (dato de una búsqueda propia).

Con el marco normativo ya completo, ahora queda en manos de los bancos, que deberán adaptar sus sistemas y su logística de efectivo, y de las empresas, que definirán si ofrecen esta alternativa a sus empleados.