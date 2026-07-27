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Este lunes, 27 de julio de 2026 se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Quiniela de Santa Fe. A continuación, el detalle completo de los resultados de la Matutina.

En este lunes, 27 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7510 - La Leche

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 27 de julio

 1°7510 11°4338
 6905  12°1011
 3°2167 13°9339 
 1751  14°5383 
 3415  15°0240 
 6°3699  16°0785
 7458  17°9393 
 2895  18°9307 
 7231  19°1942 
 10°8784 20°3974 

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¿Qué significa soñar con la leche?

Soñar con la leche suele simbolizar nutrición, amor materno y prosperidad. Indica bienestar emocional y crecimiento personal.

Si la leche está derramada o agria, advierte de pérdidas, frustraciones o tensiones familiares. Invita a cuidarte y ordenar tus emociones.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es esencial crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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