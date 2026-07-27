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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 27 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son:

  • A la cabeza: 6883 - Mal Tiempo

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 27 de julio

 6883 11° 6358 
 2°4879 12° 5691
 3°8616 13° 0323 
 4°3597 14° 9027 
 5°4840 15° 0624 
 6°1865 16° 8323 
 7°1754 17° 3600 
 8°1709 18° 5356 
 9°132819° 2018 
 10°6097 20° 6473 

¿Qué significa soñar con Mal Tiempo?

Soñar con El Mal Tiempo suele simbolizar tensiones, miedos o incertidumbre que nublan tu panorama emocional.

Invita a resguardarte, ajustar planes y esperar mejores condiciones antes de tomar decisiones importantes.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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