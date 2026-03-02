Este lunes, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó de la primera emisión de Pulso Financiero, el programa de El Cronista Stream conducido por Guillermo “Willy” Laborda junto a Florencia Barragán. Tras la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de Javier Milei ayer por la noche, donde adelantó un año de profundas reformas para la Argentina, el titular del Palacio de Hacienda se refirió a la reforma laboral aprobada el pasado viernes en extraordinarias. Además, anticipó qué pasará con el esquema de bandas cambiarias que regulan al dólar, se explayó sobre la relevancia de la Ley de Inocencia Fiscal para el Gobierno y dio definiciones sobre la inflación. “Para agosto de este año, podría empezar con cero”, aseveró en este sentido. En cuanto a la reforma laboral, destacó el impacto que esperan desde el oficialismo en la economía y la generación de trabajo más “flexible”. “Nosotros desde nuestro lado, como Gobierno, queremos bajar impuestos y regulaciones, y, del lado del sector privado, se necesita inversión”, insistió. En este sentido, aseveró que “no es una casualidad” que desde Rosada mandaran al mismo tiempo al Congreso el proyecto de Inocencia Fiscal y la reforma laboral: su explicación. En El Cronista Stream, Caputo explicó el objetivo del Gobierno con la reforma laboral: “¿Cómo hacemos nosotros para bajar impuestos? Necesitamos que aumente la recaudación. ¿Cómo aumenta la recaudación? Con mayor formalización del empleo y con crecimiento“, enumeró. Por ello, la Ley de Modernización Laboral apunta a generar mayor empleo “de calidad”, mientras que la Ley de Inocencia Fiscal busca “mayor crecimiento a través de canalizar el ahorro hacia la inversión para que se desarrollen los diferentes sectores productivos”. “El ahorro está ahí, es cuestión de llevarlo al sector financiero para que lo pueda empezar a prestar y que todos los argentinos tengan acceso al crédito”, continuó. Así, de la mano de la expectativa del Gobierno de que la población vuelque sus “dólares del colchón” a la economía, Caputo destacó el rol de la reforma laboral en el crecimiento futuro y la contratación de trabajadores formales. Para él, la ley que el Congreso aprobó el pasado viernes tiene tres puntos clave para impulsar el empleo registrado. En primer lugar, destacó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), clave para el Palacio de Hacienda y las empresas en el plano fiscal. “Ahora las empresas van a poder contar con un fondo propio que le va a alivianar si el día de mañana un empleador decide despedir a un empleado”, detalló Caputo. Esto, además, aporta previsibilidad, según el ministro, porque “el empleador ya sabe cuánto es la cuenta” final a pagar ante un despido. Por otro lado, destacó la reducción de contribuciones patronales para los empleadores que “blanqueen” vínculos laborales. “Pasas de pagar un 18% a un 2%” de aportes, más allá de ART y aporte previsional. “Ahora vos como empleador prácticamente no tenés ningún incentivo para tener a alguien en negro”, explicó, y agregó: “Lo que nosotros buscamos con esto es la formalización del empleo y que el problema no sea más en Argentina si te despiden”. “Porque, en tanto y en cuanto vos puedas conseguir empleo, ese problema disminuye. Se hecha gente en todos los países del mundo, ¿por qué no es un drama? porque a las 48 horas la gente consigue empleo, y tal vez mejor", analizó el ministro respecto al sistema laboral que aspira para Argentina. Tras esto, cerró con una crítica a los “empresarios prebendarios” que el Gobierno suele denunciar: “Nosotros estamos del lado de la gente en ese sentido, empatizamos con la gente que no tiene empleo, no con el modelo industrialista, que es prebendario y va en contra la gente, porque tener a la gente en la informalidad es reducir los derechos del trabajador”.