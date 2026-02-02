Las empleadas de casas particulares recibirán en febrero de 2026 los mismos salarios básicos vigentes desde enero, ya que aún no se concretó un nuevo acuerdo paritario para el sector.

Los valores actuales están establecidos por la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que fija los montos mínimos obligatorios para cada categoría en toda la Argentina.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no anunció nuevas revisiones de la paritaria, aunque la escala podría volver a analizarse según la evolución de la inflación y el contexto económico.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares no anunció nuevas revisiones de la paritaria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los salarios por categoría en febrero de 2026?

Los salarios mínimos obligatorios se dividen según el tipo de tareas y si el personal trabaja con retiro (se retira del domicilio al finalizar la jornada) o sin retiro (reside en el lugar de trabajo).

A continuación, el detalle completo por categoría:

Supervisores/as (Personal de dirección)

Con retiro: $ 3895,56 por hora / $ 485.961,09 mensuales

Sin retiro: $ 4254,05 por hora / $ 539.711,97 mensuales

Personal para tareas específicas (Cocineros, niñeras con capacitación, personal con idoneidad particular)

Con retiro: $ 3696,15 por hora / $ 452.478,51 mensuales

Sin retiro: $ 4039,45 por hora / $ 502.101,03 mensuales

Caseros/as

Sin retiro: $ 3494,25 por hora / $ 441.806,54 mensuales

Personal para tareas generales (Limpieza, mantenimiento básico)

Con retiro: $ 3250,10 por hora / $ 398.722,14 mensuales

Sin retiro: $ 3494,25 por hora / $ 441.806,54 mensuales

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $ 3348,12 por hora / $ 413.335,64 mensuales

Sin retiro: $ 3643,64 por hora / $ 458.711,84 mensuales

¿Qué adicionales se suman al salario básico?

La escala salarial del sector contempla extras obligatorios, que se adicionan al sueldo mínimo:

Antigüedad : adicional del 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mensual.

Zona desfavorable : extra del 30% sobre los salarios mínimos para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones.

¿Cómo funciona el bono no remunerativo en 2026?

Un punto clave del esquema actual es que las sumas no remunerativas abonadas como bono extraordinario en noviembre y diciembre de 2025 se incorporaron de manera definitiva al salario básico desde enero.

Estos bonos variaban según la cantidad de horas trabajadas:

$ 6000 para quienes trabajaban entre 0 y 12 horas semanales

$ 9000 para entre 12 y 16 horas

$ 14.000 para más de 16 horas semanales.

Al quedar integrados al haber mensual, los valores hora y los sueldos mensuales se consolidaron en niveles más altos que el cierre de 2025.