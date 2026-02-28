La Unión Ferroviaria (UF), el sindicato conducido por Sergio Sasia, llegó en las últimas horas a un nuevo acuerdo paritario con las empresas del sector que se encuentran bajo la órbita del Estado. El punto central del entendimiento establece un incremento salarial del 8,25% que entrará en vigencia a partir del mes de marzo. Esta suba se aplicará sobre todas las grillas salariales, impactando de lleno en conceptos clave como viáticos, bonificaciones y antigüedad. Además del aumento porcentual, el gremio consiguió una recomposición remunerativa por única vez del 13,2% sobre la totalidad de los conceptos. A esto se le suma la liquidación de un bono extraordinario de $ 50.000, beneficios que los trabajadores percibirán también durante marzo. Por otro lado, se acordó el pago de una gratificación especial por el “Día de las y los Trabajadores Ferroviarios”. Este bono asciende a un total de $ 217.962 y será abonado en dos tramos: la mitad con los sueldos de abril y el 50% restante con los haberes de mayo. El flamante acuerdo salarial beneficia de manera directa a más de 20.000 empleados del sistema de trenes. En concreto, alcanza al personal de las firmas estatales SOFSA, ADIFSA, FASE y Belgrano Cargas y Logística (que engloba a las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín). Cabe destacar que la Unión Ferroviaria no fue la única organización sindical en rubricar el documento. En el mismo acto, el entendimiento paritario fue validado y firmado por la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) y el gremio de Señaleros. Desde la conducción sindical enmarcaron esta recomposición dentro de un contexto nacional complejo. Subrayaron que la negociación se dio bajo la reciente prórroga de la Emergencia Ferroviaria dictada por el Poder Ejecutivo, reafirmando el compromiso del gremio por sostener y fortalecer el sistema. Finalmente, Sasia destacó la unidad de los trabajadores para lograr este avance salarial “sin llegar a la adopción de medidas de acción directa ni pérdidas de horas de trabajo”.