El Gobierno expidió 23 decretos salariales que establecen un aumento del 7% para maestros, docentes universitarios y demás empleados del Estado en Colombia durante 2026. La medida incluye actualización de la asignación básica mensual, auxilios, horas extra y una bonificación adicional, con efecto retroactivo desde el 1 de enero. El incremento aplica para docentes de colegios públicos, profesores de universidades estatales y directivos docentes, además de funcionarios de entidades como la Rama Judicial, la DIAN, la Contraloría, la Fuerza Pública y otros organismos del Gobierno Nacional. El aumento confirmado para el magisterio es del 7%, cifra que supera la inflación del año anterior. El ajuste se compone de tres factores: Este incremento aplica a los regímenes del Decreto 1278 de 2002 y del Decreto 2277 de 1979, que agrupan a la mayoría de docentes del sector público. Además, el Gobierno creó una bonificación mensual adicional del 0,4%, que se pagará durante todo 2026 y contará para prestaciones sociales y cálculos salariales futuros. Con el nuevo decreto, los salarios docentes se ajustan según formación, grado y nivel del escalafón. Algunas referencias del nuevo esquema salarial: En el régimen 2277, la asignación básica mensual quedó entre: También se actualizaron los valores para docentes no escalafonados: El Ejecutivo creó una bonificación equivalente al 0,4% adicional sobre el aumento salarial, que se pagará mensualmente durante todo el año. Algunos ejemplos del pago adicional: Este pago tiene carácter salarial, por lo que cuenta para prestaciones sociales y será base para el incremento de 2027. Sí. El decreto también actualizó beneficios adicionales para maestros del sector público: Estos valores también fueron ajustados con el incremento del 7%. Los docentes universitarios también reciben el incremento salarial. En este caso, el salario se calcula por el sistema de puntos. Para 2026: La bonificación será: