Según un estudio de la Universidad de San Andrés, publicado en el British Journal of Political Science, las PASO argentinas funcionan menos como una interna partidaria y más como una gran encuesta pública. La investigación, realizada por Germán Feierherd (UdeSA), Adrián Lucardi (ITAM) y Agustín Vallejo (Universidad de Houston), analizó datos de 135 municipios bonaerenses entre 2011 y 2023.

El estudio llega en un momento en que el oficialismo impulsó el debate de la reforma electoral en el Congreso, con la eliminación de las PASO como uno de los capítulos más citados. La discusión avanza entre versiones sobre su costo y su utilidad política, mientras los bloques aliados evalúan qué lugar deberían ocupar las primarias en el sistema electoral. En ese contexto, la evidencia académica aporta un dato poco discutido: el efecto de las PASO sobre el comportamiento de los votantes.

Una “gran encuesta” obligatoria y gratuita

A diferencia de una interna tradicional, las PASO argentinas funcionan como un relevamiento masivo, obligatorio y verificable de las preferencias electorales. Apenas el 23,3% de los partidos presenta competencia interna real. El resto solo mide, con participación forzosa, cuánto apoyo tiene cada fuerza semanas antes de la elección definitiva.

Esa información sustituye a las encuestas privadas, que suelen ser costosas, poco fiables o inexistentes a nivel municipal. Según el estudio, esa disponibilidad de datos verificados permite a los votantes actuar con mayor coordinación estratégica en la elección general, algo que sería imposible sin un mecanismo público y sistemático como este.

Las PASO argentinas funcionan como un relevamiento masivo, obligatorio y verificable de datos electorales.

El “efecto segundo lugar” que sorprende a la teoría

El hallazgo más llamativo del paper es que salir segundo en la primaria da una ventaja real para ganar la elección general frente al tercero. En cambio, salir primero no otorga ningún beneficio adicional sobre salir segundo.

Esto contradice la intuición del “efecto arrastre” o bandwagon, según la cual los votantes tienden a sumarse al candidato que ya viene ganando. Los datos bonaerenses muestran, en cambio, que el electorado coordina detrás del candidato más viable, no del que va primero.

Menos voto en blanco y más participación

Cuando la diferencia entre el primero y el segundo en la primaria es chica, la elección general registra más turnout y menos voto en blanco. Los votantes parecen entender que, en una elección pareja, cada voto pesa más y deciden no desperdiciarlo en blanco o en una opción sin chances.

El fenómeno también achica la fragmentación del voto: cuando la primaria anticipa una carrera cerrada, el apoyo se concentra en las dos fuerzas principales y baja la cantidad de partidos con peso real en la elección general.

Cuando la primaria anticipa una elección reñida, aumenta la participación, baja el voto en blanco y el apoyo se concentra en las principales fuerzas.

Dónde se nota más el efecto

El fenómeno es mucho más fuerte en las elecciones concurrentes, aquellas donde se elige intendente junto con la mitad del concejo. Ahí el sistema de boleta fusionada obliga a votar a un solo partido para ambos cargos, lo que convierte toda la elección en una carrera de tipo mayoritario.

También es más intenso en municipios pequeños, donde un solo voto tiene mayor probabilidad de ser decisivo. En distritos con apenas seis concejales, el impacto de la cercanía electoral sobre la participación puede ser hasta tres veces mayor que en el promedio general.

Votantes informados, no solo dirigentes movilizando

Uno de los debates centrales del paper es si estos efectos responden a decisiones de votantes individuales o a la movilización de dirigentes partidarios. Los autores encuentran evidencia más consistente con la primera hipótesis.

El dato que más pesa es que el efecto de cercanía electoral es mayor sobre el voto positivo que sobre la participación. A diferencia del turnout, que los punteros pueden monitorear, el sentido del voto es secreto, por lo que su variación resulta más difícil de explicar solo por el trabajo territorial de los partidos.

Lo que la evidencia aporta al debate político

El estudio no toma partido en la discusión legislativa, pero sí ofrece un dato incómodo para quienes reducen el debate al costo fiscal del mecanismo. Sin una fuente de información pública y confiable como las PASO, la fragmentación del voto podría aumentar, según advierten los propios autores.

Los investigadores también aclaran los límites de su hallazgo: en sistemas de partidos muy consolidados, como el bipartidismo bonaerense de las últimas décadas, gran parte de la coordinación electoral ya viene “incorporada” antes de la primaria. El efecto de la información sería aún mayor en escenarios con más partidos y más incertidumbre sobre quién puede ganar.

Mientras el oficialismo negocia con gobernadores y bloques aliados para destrabar la eliminación de las primarias antes de 2027, la evidencia académica sugiere que el debate no debería limitarse al costo económico del proceso. Para los autores del estudio, la información electoral cumple una función democrática concreta: ayuda a los votantes a decidir con mayor certeza dónde poner su voto para que cuente.