Fire Emblem es una de las sagas de rol táctico más longevas de Nintendo, aunque hasta ahora estuvo dirigida sobre todo a los fanáticos del género. Fortune’s Weave, su nueva entrega para Nintendo Switch 2 desarrollada junto a Intelligent Systems, busca ampliar esa base: sin perder la profundidad estratégica que caracteriza a la saga, ofrece una historia accesible ambientada en el Imperio Dagdano, un mundo al borde de la destrucción tras el regreso de una entidad malvada llamada Balor.

En este RPG táctico, lanzado por Nintendo el 17 de septiembre como exclusivo para Switch 2, el jugador conduce un ejército de unidades sobre un mapa dividido en casilleros, decidiendo movimientos y ataques por turnos, en combates que premian la planificación por sobre los reflejos. Así, es un juego donde se combina la estrategia con el manejo del rumbo de los héroes.

Lo novedoso de esta entrega es que permite seguir en paralelo los caminos de cuatro héroes llamados Cai, Dietrich, Theodora y Leda. Cada uno tiene motivaciones propias dentro de los Juegos Heroicos, un torneo que se disputa en la capital, Dagsion, y cuyo ganador recibe el cumplimiento de un deseo. El jugador puede alternar entre las cuatro historias cuando lo desee, y el progreso de cada personaje se combina para fortalecer al grupo en conjunto.

Los héroes y, en el centro, Balor, el gran antagonista.

Un mundo para explorar entre batalla y batalla

Entre combate y combate, Dagsion funciona como centro de operaciones. Ahí se puede comprar equipamiento, entrenar en la arena, reclutar aliados y estrechar vínculos con ellos mediante regalos o invitaciones, lo que desbloquea habilidades adicionales en el campo de batalla. En todo este quehacer el jugador toma decisiones que son claves para la estrategia general y el desarrollo del juego en Fire Emblem: Fortune’s Weave.

También se puede salir de la ciudad para explorar mazmorras, donde los enfrentamientos se resuelven en tiempo real con un escuadrón de cuatro unidades, a diferencia de las batallas por turnos de los Juegos Heroicos.

Durante los combates, cada unidad puede desatar los Blaze Arts, movimientos especiales que consumen puntos de vida pero que, usados con criterio, cambian el rumbo de un enfrentamiento. El sistema también incorpora una función de rebobinado limitado, que permite deshacer una jugada errónea sin reiniciar la batalla completa.

El sistema de combate es sólido y permite aprovechar los poderes particulares de cada héroe.

Controles de mouse: una novedad

Fortune’s Weave es el primer Fire Emblem en incorporar el modo mouse de los Joy-Con 2: apoyando el mando derecho sobre una superficie plana, el jugador puede desplazar unidades y navegar menús con mayor agilidad que con el gamepad tradicional. Para quienes se acercan por primera vez a la saga, la implementación resulta intuitiva y fluida. Sin embargo, no aparece un cursor visible en pantalla y el sistema funciona más por “arrastre” de posición que por señalización directa. Es algo que algunos jugadores con años de experiencia en la saga describieron como una curiosidad más que una mejora sustancial, ya que no acelera la resolución de las batallas respecto del control clásico.

Un salto gráfico con algunas concesiones

Visualmente, Fortune’s Weave exhibe una dirección de arte que combina el estilo cel-shading con una estética inspirada en la Antigüedad clásica, con escenas cinemáticas dobladas y detalladas que se destacan especialmente en los combates y las secuencias narrativas. El salto respecto de la Switch original es evidente en la escala y el nivel de detalle de los escenarios.

No obstante, ese ambicioso apartado técnico también deja concesiones: los personajes secundarios muestran menos detalle, el diseño del mundo abierto resulta en ocasiones más simple, y la tasa de cuadros por segundo puede fluctuar al recorrer la ciudad de Dagsion o las mazmorras exteriores.

Lo gráficos son buenos, a la altura de Switch 2.

La historia cuenta con escenas que sobresalen por su detalle.

Rejugabilidad alta, pero sin modo multijugador

Con cuatro rutas narrativas distintas y una duración que ronda las 70 horas o más según el nivel de exploración, la rejugabilidad es uno de los puntos más fuertes del título: cada personaje ofrece una perspectiva diferente sobre los mismos hechos, con misiones, vínculos y desenlaces propios. Sin embargo, Fortune’s Weave no incluye ningún modo multijugador ni cooperativo, ni local ni en línea: toda la experiencia, incluidos los propios Juegos Heroicos que dan nombre al torneo dentro de la ficción, se juega en solitario contra rivales controlados por la computadora.

Para qué jugadores está pensado

Fire Emblem: Fortune’s Weave tiene un sistema de combate sólido y una coherencia narrativa en su historia.

Se trata de un título ideal para los fanáticos de larga data de la saga y para quienes disfrutan de los RPG tácticos con narrativa profunda y sistemas de gestión exigentes. Los recién llegados también encontrarán una puerta de entrada accesible, en especial gracias al modo mouse. En definitiva, Fortune’s Weave puede resultar gratificante para el jugador dispuesto a embarcarse por horas en una gran historia.