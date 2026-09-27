A poco más de un año para la elección presidencial, los sondeos de opinión buscan captar el clima social y las preferencias de la población ante los posibles candidatos. Entre ellos, el propio presidente Javier Milei, que buscará la reelección, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, de los principales apuntados dentro del peronismo, aunque sin confirmación.

Una encuesta reciente realizada por la consultora CB Global Data comparó la imagen positiva de ambos en las 24 jurisdicciones del país, entre las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El resultado arrojó un escenario territorial parejo, aunque con una leve ventaja para el mandatario libertario en la cantidad de distritos donde su imagen supera a la del gobernador.

Aquí, un repaso por las provincias que “quieren” más a cada uno y cuáles son, por otra parte, los gobernadores mejor valorados en todo el país.

Milei y Kicillof: en qué provincias tienen mejor imagen

De acuerdo con el relevamiento, realizado entre el 14 y el 18 de septiembre sobre una muestra de 24.570 casos a nivel nacional, Milei registra una imagen positiva superior a la de Kicillof en 13 de las 24 jurisdicciones, mientras que el gobernador bonaerense se impone en las otras 11.

Las provincias donde mejor lo miran a Milei

Las dos jurisdicciones donde el Presidente cosecha su imagen positiva más alta son Mendoza, con el 53,7%, y Córdoba, con el 52,5%. Los completa Neuquén, en el tercer lugar, con el 46,2% de imagen positiva.

En el otro extremo, sus peores números se registran en Santiago del Estero (20,2%), Formosa (21,8%) y Tierra del Fuego (30%).

En términos de balance territorial, Milei aventaja a Kicillof en Chubut, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe .

La provincia que más “quiere” a Kicillof

Por el lado de Kicillof, el estudio detectó que su imagen positiva más alta no se da, como quizás podría esperarse, en su propio distrito . El gobernador bonaerense alcanza su mejor número en Santiago del Estero, con el 52,8% de imagen positiva, seguido por Formosa, con el 44,8%.

Recién en tercer lugar aparece la Provincia de Buenos Aires, con el 43,4%. Sus peores registros se dan en Córdoba (19%), Mendoza (20,8%) y Entre Ríos (23,3%).

Kicillof, en comparación con el Presidente, obtiene una imagen positiva superior a la de Milei en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán .

El ranking de gobernadores: quiénes tienen mejor imagen

El estudio también relevó la imagen positiva de los 24 gobernadores del país. Según los resultados de septiembre, el mandatario mejor valorado por sus propios votantes es Hugo Passalacqua, de Misiones, con el 55,1% de imagen positiva, seguido por Rolando Figueroa, de Neuquén (54,2%), y Osvaldo Jaldo, de Tucumán (53,5%), que completan el podio.

En el otro extremo de la tabla, aparece Ricardo Quintela, de La Rioja, con el 42,3% de imagen positiva. Lo escoltan Gildo Insfrán, de Formosa (42,8%), y el propio Axel Kicillof, de la Provincia de Buenos Aires, con el 43,4%, en el tercer lugar entre los peor calificados.