La "Marcha por la Dignidad" en apoyo de la defensa de Ceuta y para exigir la convocatoria de elecciones generales en España.

Miles de personas convocadas por Sociedad Civil Española se han sumado este sábado a la segunda “Marcha por la Dignidad”, para denunciar la gestión de la crisis de Ceuta y protestar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. A la manifestación han asistido el líder de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general del PP, Miguel Tellado.

La marcha, que partió de la plaza de Cibeles y concluyó sin incidentes en el Arco del Triunfo, reunió a unas 20.000 personas según la Delegación del Gobierno y a 180.000 de acuerdo a los organizadores.

A la convocatoria se adhirieron cerca de 200 entidades, asociaciones y fundaciones de la plataforma que promueven el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto y el cofundador de Vox Alejo Vidal-Cuadras.

La "Marcha por la Dignidad" en apoyo de la defensa de Ceuta y para exigir la convocatoria de elecciones generales en España. EFE - Rodrigo Jiménez

Las reivindicaciones de la marcha

El manifiesto, con el foco en la crisis de Ceuta, exige la militarización de la ciudad autónoma y la expulsión a Marruecos de los migrantes que entraron el 30 y 31 de julio, a los que el texto se refiere como “los invasores”.

Los convocantes reclaman además elecciones generales inmediatas, con garantías de que “serán limpias”, y la activación del artículo 102 de la Constitución para juzgar a Sánchez por “traición”.

Durante el recorrido se corearon consignas como “Sánchez a prisión”, “Ceuta aguanta, España no se vende” o “Sánchez traidor”. El manifiesto, que finalmente no se leyó al término de la protesta, empleaba un tono duro contra el Ejecutivo y lo acusaba de estar “liquidando” España en manos de “una alianza tóxica”.

La "Marcha por la Dignidad" en apoyo de la defensa de Ceuta y para exigir la convocatoria de elecciones generales en España. EFE - Rodrigo Jiménez

Las posturas de PP y Vox

El secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió la urgencia de “echar al Gobierno” y confió en la actuación de la justicia ante lo que calificó de “negligencia máxima” del Ejecutivo. Preguntado por el manifiesto, marcó cierta distancia: “El manifiesto es el que han acordado las distintas entidades de la sociedad civil (...); es su manifiesto, pero nosotros estamos con ellos”, matizó, recordando que hay diligencias abiertas en la Audiencia Nacional.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, volvió a pedir la activación del artículo 102 para investigar a Sánchez por “traición”, y reclamó al PP su apoyo para impulsarlo en el Congreso. Ambos coincidieron en exigir la salida del Gobierno y responsabilizarle de la gestión de la entrada masiva de migrantes.

La respuesta pendiente del Gobierno

La marcha es la segunda que organiza esta plataforma, tras la celebrada el pasado 23 de mayo. El Gobierno, que ha defendido en anteriores ocasiones su gestión de la crisis de Ceuta y ha rechazado las acusaciones de la oposición, no había reaccionado a esta convocatoria en el momento de la protesta.

El acto se enmarca en la fuerte tensión política que rodea la crisis migratoria de Ceuta desde finales de julio, un asunto que ha centrado el pulso entre el Ejecutivo y la oposición en las últimas semanas y que sigue sin una salida consensuada entre las distintas fuerzas.

Con información de: EFE