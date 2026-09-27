Última jugada para demorar el fallo millonario contra Aerolíneas en EE.UU. antes de ir a la Corte

En esta noticia Otros casos que enfrenta Argentina en tribunales internacionales

En un caso que se llevó adelante en el tribunal para diferendos por inversiones del Banco Mundial, el CIADI, la Argentina debe pagar u$s 390 millones más intereses vinculados a la expropiación de Aerolíneas Argentinas. El caso pasó a registrarse bajo jurisdicción de Estados Unidos y pueden ejecutarse embargos.

En ese marco, la Juez Jia Cobb autorizó a Titan Consortium a comenzar el proceso de embargo de activos argentinos en los EE.UU., según reveló Sebastián Maril, titular de Latam Advisors , quien sigue de cerca el frente jurídico internacional de Argentina.

La resolución de la jueza “explica que la República Argentina, en los últimos 21 meses, no ha realizado intento alguno de cumplir con la orden judicial ”, en línea con el reclamo de Titan Consortium.

El fallo está relacionado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y pone una fecha clave: a partir de este lunes 28 de septiembre, Titan puede presentar pedidos de embargo en EE.UU.

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El caso se registró en dos jurisdicciones de Estados Unidos hasta el momento, agregó Maril: Nueva York y Washington. “Esto no implica que los pedidos de embargo sean presentados en estos distritos. Argentina debe u$s 390 millones más intereses”, recordó el especialista sobre este caso.

Fuentes de la Procuración Nacional indicaron que el Gobierno “está analizando todas las herramientas jurídicas disponibles para intentar mitigar o reducir el impacto de esta sentencia en la economía de todos los argentinos”. Se trata de un caso que se perdió en 2018.

En tanto, en el Presupuesto 2027 que entró a Diputados la semana pasada, el Gobierno plantea en el Articulo 49 destinar u$s 1100 millones para cancelar pagos de casos en el CIADI .

Otros casos que enfrenta Argentina en tribunales internacionales

La semana pasada, tras sufrir un revés en los tribunales de Manhattan, el fondo Burford llevó al tribunal del Banco Mundial el reclamo por la nacionalización de YPF.

Como publicó El Cronista, la demanda de arbitraje ante el CIADI se presenta luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York rechazara la decisión de la jueza Loretta Preska que ordenaba a Argentina a pagar u$s 12.000 millones más intereses.

La jueza Loretta Preska, de los tribunales de Manhattan

En adelante, el CIADI deberá conformar el tribunal arbitral en los próximos 90 días . Una vez conformado, las partes deberán acordar un calendario de presentaciones y los grados de confidencialidad que tendrá el caso.

Burford Capital, el fondo que presentó la denuncia ante el tribunal arbitral, le compró los derechos para litigar el laudo que estaba en manos de Petersen Energía S.A.U. y Petersen Energía Inversora S.A.U, ambas con sede en España.

A ese nuevo frente abierto en el tribunal que invoca los tratados bilaterales de inversión, se suman, el caso Webuild por contratos de infraestructura incumplidos. “Ya tiene aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana”, recordó Maril por el diferendo que pone u$s 127 millones sobre la mesa.

Hay otro caso en este rubro, el de Saur International, que busca aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana. Son otros u$s 72 millones, detalló el especialista de Latam Advisors.

A eso se suma el caso por los Cupones de PBI en los tribunales británicos, reclamo encabezado por Palladian Partners, que originalmente era por u$s 1300 millones pero que ya asciende a los u$s 1800 millones con los intereses y “busca aprobación para ser registrado en la justicia norteamericana”, según indicó Maril.