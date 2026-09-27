Midieron la imagen de Milei, Kicillof y Cristina: el dato que ilusiona al oficialismo tras un fuerte cambio

El Gobierno desembarca en la capital francesa con una nueva edición de “Argentina Week”, el evento de promoción de inversiones que combina diplomacia, energía y negocios.

La actividad -que tendrá al presidente Javier Milei como protagonista- central se desarrollará el jueves 1° de octubre en la sede de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), aunque el cronograma completo se extiende desde el martes 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, con actividades en la Embajada argentina en Francia y distintas sedes de la ciudad.

La agenda arranca el martes 30 de septiembre con un cóctel de bienvenida en la embajada argentina, del que participarán ministros, gobernadores y los principales empresarios del país.

El jueves 1° de octubre, en la sede de la OCDE, tendrá lugar el “Evento Plenario Multisectorial”, pensado para exhibir ante inversores europeos “las fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina”. La jornada abrirá con una conversación sobre la transformación macroeconómica del país a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Milei, protagonista central de la jornada

El presidente Javier Milei encabezará un discurso central dentro del bloque inaugural, tras una introducción del embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. Su intervención se ubica como uno de los momentos de mayor peso simbólico del evento, en el bloque denominado “La Nueva Argentina”.

EFE/EPA/SARAH YENESEL

Además, el Gobierno confirmó la participación de tres ministros más: Pablo Quirno (Cancillería), quien expondrá sobre política exterior; Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado); y Mario Lugones (Salud), en el panel sectorial de inversiones sanitarias.

Energía: el eje más fuerte de la agenda

El sector energético concentra la mayor cantidad de paneles y figuras de peso. Entre los anuncios más relevantes figura una presentación sobre el proyecto de GNL (gas natural licuado) argentino, calificado en el propio programa como “la mayor inversión en la historia del país”. De ese panel participarán:

Horacio Marín , CEO de YPF.

Sultan Al Jaber , CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos.

Gustavo Descalzi, CEO de ENI.

A eso se suma una intervención especial de Patrick Pouyanné, CEO de TotalEnergies, y la exposición de Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), sobre las oportunidades argentinas en el marco del nuevo panorama energético mundial.

El bloque de energía continúa por la tarde con un panel sobre el gas argentino en el mercado global, con la participación de Marcos Bulgheroni (Pan American Energy), los gobernadores de Neuquén (Rolando Figueroa) y Río Negro (Alberto Weretilneck), y un proyecto específico sobre el aprovechamiento de los recursos de Vaca Muerta para la producción de urea, con Marcelo Mindlin (Pampa Energía) y Fabrizio Di Amato (Tecnimont).

Minería, agro y litio también tendrán su espacio

El bloque de minería incluye presentaciones puntuales sobre tres frentes: el proyecto Centenario (litio/minería, con inversión francesa a través de Eramet), los proyectos de litio Rincón, Fénix, Sal de Vida y Olaroz (con Río Tinto) y el potencial cuprífero de los proyectos Mara y Pachón (Glencore).

En agro, se realizará un panel con Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud) y ejecutivos globales como Danone y Louis Dreyfus Company, bajo la consigna de posicionar a la Argentina como potencia agrícola mundial.

El cierre de la jornada del jueves incluye un panel sobre el “mundo cambiante” y las nuevas oportunidades para el país, con la participación de Matthias Cormann, secretario general de la OCDE, y Héctor Grisi, CEO global de Santander, entre otros. También se destacan una cápsula sobre el desembarco de marcas francesas como Decathlon en el país y un panel sobre inversiones en salud, con representantes de Roche, Sanofi y laboratorios Bagó.

Viernes: reuniones sectoriales de negocios

La jornada de cierre, el viernes 2 de octubre, se estructura en segmentos temáticos por sector —tecnología e inteligencia artificial, energía y minerales críticos, comercio internacional (con la Cámara de Comercio Internacional, en torno al acuerdo Mercosur-Unión Europea) y pesca—, con foco en rondas de negocios más que en paneles expositivos.

Ese mismo día, Milei recibirá un reconocimiento del Paris Economic Forum en el AC de France, sobre la Plaza de la Concordia.