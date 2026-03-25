En un paso más hacia la digitalización de sus servicios, PAMI puso en marcha una herramienta que busca simplificar el acceso a recetas y tratamientos para jubilados y pensionados. A través de nuevos sistemas online, los afiliados pueden verificar sus órdenes médicas y medicamentos de manera más rápida, sin depender de trámites presenciales ni de documentos en papel. La iniciativa se vincula con la implementación del sistema CUP (Clave Única de Prescripción), una plataforma destinada a médicos y prestadores que permite emitir recetas electrónicas con firma digital. Este esquema busca modernizar el circuito de prescripción y mejorar la seguridad de la información médica. La medida adquiere relevancia luego del ciberataque que afectó recientemente a la obra social, un episodio que impulsó la adopción de herramientas digitales más seguras para garantizar la continuidad de la atención. El sistema CUP es una plataforma que habilita a médicos de cabecera y especialistas autorizados a generar recetas digitales firmadas electrónicamente. Una vez emitidas, las órdenes quedan cargadas en el sistema y pueden ser consultadas por las farmacias adheridas. Gracias a este mecanismo, los afiliados ya no necesitan acudir al consultorio para retirar la receta en papel. En muchos casos, basta con comunicarse con el profesional por teléfono o correo electrónico para solicitar el medicamento. Luego, el jubilado puede dirigirse directamente a la farmacia para retirarlo. Además de agilizar el proceso de atención, el sistema contribuye a disminuir la circulación en centros médicos, algo que sigue siendo valorado tanto por razones sanitarias como por organización del sistema de salud. Los profesionales que necesiten utilizar el sistema deben ingresar al sitio web de prestadores de PAMI y acceder al apartado Sistemas INSSJP, donde se encuentra la opción Clave Única PAMI (CUP). Una vez dentro de la plataforma, el procedimiento incluye los siguientes pasos: Tras completar el formulario, el sistema enviará un correo electrónico para validar la cuenta y habilitar el acceso a la plataforma. Los afiliados pueden revisar sus recetas electrónicas y otras gestiones a través de Mi PAMI, la plataforma digital de la obra social disponible tanto en la web como en su aplicación móvil. Desde allí es posible acceder a información vinculada a: El acceso puede realizarse desde el portal web de Mi PAMI o mediante la aplicación disponible para teléfonos Android e iOS. En ambos casos, la información se encuentra sincronizada. El proceso de registro se realiza una sola vez y permite utilizar el mismo usuario tanto en la app como en la versión web. Para ingresar, los afiliados deben utilizar su CUIL y contraseña. En caso de inconvenientes con el acceso, se recomienda verificar que los datos estén correctamente cargados y, si el problema continúa, contactar a PAMI a través de sus canales de atención.