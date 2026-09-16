Confirmado | PAMI renovó su sistema de emergencias, cambió los canales de atención y así funcionará el nuevo servicio.

PAMI modificó durante 2026 su esquema de atención de emergencias para ordenar los canales de contacto y mejorar la respuesta a los afiliados.

El cambio central es la centralización de las llamadas bajo un único sistema de triaje.

Cómo funciona el nuevo sistema de triaje

El nuevo modelo clasifica cada llamado según su nivel de urgencia y determina qué tipo de respuesta necesita el afiliado, ya sea el envío de una ambulancia, una consulta por telemedicina o una asistencia médica directa.

Según los datos difundidos por el organismo, el sistema ya clasificó 1,4 millones de llamadas y realizó 950.000 servicios entre ambulancias y telemedicina.

Confirmado | PAMI renovó su sistema de emergencias, cambió los canales de atención y así funcionará el nuevo servicio PAMI.

El esquema alcanza una superficie de cobertura de alrededor de 31.000 kilómetros cuadrados y está vinculado a una red que registra más de 90.000 internaciones anuales.

El objetivo de la reorganización es evitar que los reclamos por prestaciones ya solicitadas ocupen la misma vía que las emergencias médicas reales. En este sentido, cada canal pasó a tener una función específica.

Los canales disponibles para los afiliados

PAMI mantiene distintas vías de contacto, según el tipo de necesidad:

Línea 138 , “PAMI Escucha y Responde”, disponible las 24 horas para consultas, reclamos y sugerencias

Línea 139 , destinada a la gestión de emergencias médicas y ambulancias

WhatsApp , incorporado durante 2026 para hacer seguimiento de reclamos sobre prestaciones ya solicitadas previamente por teléfono

Telemedicina, para resolver consultas sin necesidad de traslado cuando el cuadro lo permite

Esta separación busca que la línea de emergencias quede libre exclusivamente para las situaciones que requieren una respuesta médica inmediata. Los reclamos administrativos o de seguimiento, en cambio, se resuelven ahora por canales digitales.

Para los afiliados, el cambio implica una diferencia práctica: si ya pidieron una prestación y necesitan hacer un reclamo, conviene usar WhatsApp en lugar de saturar la línea telefónica de emergencias.

Así, el sistema logra una respuesta más rápida para quienes efectivamente atraviesan una urgencia médica.