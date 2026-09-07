La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tomó una decisión de último momento respecto del paro nacional convocado en el PAMI para este martes 8 de septiembre. La medida había sido anunciada junto con una movilización frente a la sede central del organismo, en reclamo por la situación salarial de los trabajadores y por las dificultades que, según el sindicato, atraviesa la obra social.

El gremio resolvió suspender el paro y la movilización prevista para mañana luego de alcanzar un acuerdo que contempla una mejora salarial para los trabajadores del PAMI y el pago de un bono extraordinario.

Paro en el PAMI: qué decidió ATE

El secretario general de ATE Nacional y trabajador del PAMI, Rodolfo Aguiar, confirmó que el sindicato dejó en suspenso la medida de fuerza prevista para este martes. Según explicó, la decisión respondió al acuerdo alcanzado en materia salarial, aunque remarcó que la organización considera insuficiente la propuesta.

“Después de meses sin paritarias y un extenso congelamiento salarial en la obra social, finalmente logramos arrancar un incremento que totaliza más de 14% además de un bono de $180.000”, señaló Aguiar.

El dirigente sostuvo que el resultado también reflejó el respaldo de los trabajadores al plan de lucha impulsado por el sindicato. “La propuesta es insuficiente, pero tenemos que destacar que los trabajadores de la obra social hayan aceptado el plan de lucha que definimos desde ATE hace un mes y se plegaran a cada una de las medidas de fuerza en todo el país”, afirmó.

De esta manera, la movilización que ATE había convocado para las 13 frente a la sede nacional del PAMI, ubicada en avenida Corrientes 655, quedó suspendida.

PAMI: cuánto aumentarán los salarios de los trabajadores

El acuerdo contempla una serie de incrementos acumulativos correspondientes a distintos meses del año. El esquema establece una suba de 2,4% para junio, 2,2% para julio y 1,9% para agosto . Esos tres aumentos son retroactivos y se abonarán con los haberes de septiembre.

A partir de allí, se establecieron aumentos de 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

Además, se oficializó un bono extraordinario de $180.000, que se pagará en cuatro cuotas de $45.000 entre septiembre y diciembre. El beneficio alcanzará tanto a los trabajadores de planta permanente como a los contratados.

ATE reclama una nueva paritaria en el PAMI

Aunque decidió suspender la medida de fuerza, ATE advirtió que el conflicto no quedó cerrado. El sindicato reclamó que se convoque nuevamente a una negociación para discutir la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

“Este incremento no alcanza para compensar el recorte que sufrieron los salarios dentro de la obra social”, afirmó Aguiar. Además, cuestionó que el acuerdo no incluyera medidas destinadas a mejorar la cobertura médica de los afiliados.

El dirigente sostuvo que la suspensión del paro y de la movilización representa una “muestra de buena fe” y reclamó que las autoridades convoquen rápidamente a una nueva paritaria para iniciar una discusión sobre la recuperación de los ingresos.

La decisión modificó así el escenario previsto para este martes 8 de septiembre, cuando ATE había anunciado una jornada de paro nacional y una movilización frente a la sede central del PAMI.