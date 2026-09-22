El precio del petróleo cayó el martes a su nivel más bajo en dos semanas, luego de que Arabia Saudita señalara que se preparaba para reactivar su oleoducto clave Este-Oeste y reanudar las exportaciones de crudo desde su costa del mar Rojo.

El Brent, el índice de referencia internacional, bajó más del 2% hasta ubicarse por debajo de los u$s 98 el barril. Cotizaba a u$s 98,40, con lo que su caída semanal llegó a más del 5%. El WTI estadounidense retrocedió un 2,7%, hasta u$s 93,16 el barril.

El martes, una persona al tanto de la situación confirmó versiones de que el oleoducto retomaría el flujo hacia fin de semana. Saudi Aramco, la petrolera estatal, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los operadores también vendieron petróleo ante la especulación de que las reuniones diplomáticas de esta semana entre Irán, China y EE.UU. podrían derivar en un avance hacia el fin del conflicto en Medio Oriente.

El precio del petróleo había llegado a trepar hasta los u$s 109 el barril después de que Arabia Saudita cerrara el oleoducto Este-Oeste hace casi dos semanas, tras una serie de ataques con drones que destruyeron estaciones de bombeo y provocaron varios heridos.

El oleoducto, de 1.200 kilómetros, que va desde los principales yacimientos petroleros del reino en el este hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, al oeste, le permitió a Arabia Saudita seguir exportando petróleo pese a los ataques iraníes contra buques que cruzan el estrecho de Ormuz, la principal vía de salida del petróleo del Golfo hacia el mundo.

No estaba claro cuánto petróleo podría fluir por el oleoducto una vez que se reactive. Su capacidad oficial es de unos 7 millones de barriles de petróleo por día.

El precio del petróleo había llegado a trepar hasta los u$s 109 el barril después de que Arabia Saudita cerrara el oleoducto Este-Oeste hace casi dos semanas. EFE

June Goh, analista de Sparta Commodities, señaló que si solo se restableciera un cuarto del flujo del oleoducto, no habría petróleo adicional para exportar, ya que ese volumen se destinaría a las propias refinerías de Arabia Saudita en la costa oeste. Si se restablece el 40% de la capacidad del oleoducto, habrá un adicional de 1 millón de barriles diarios de crudo en el mercado, estimó.

Una porción importante del petróleo que sale de Yanbu se dirige a los mercados europeos y la semana pasada se les informó a las refinerías europeas que no recibirían los cargamentos asignados para octubre.

“La interrupción del oleoducto Este-Oeste modificó por completo la geografía de las exportaciones sauditas en apenas dos semanas”, señalaron analistas de la firma de datos energéticos Kpler, que remarcaron que el reino redirigió rápidamente su petróleo para exportarlo a través del estrecho de Ormuz tras la voladura del oleoducto.

Los analistas indicaron que las cargas en el puerto golfo de Juaymah se quintuplicaron respecto de su ritmo en agosto, y que todos los amarraderos del puerto estuvieron ocupados el 20 de septiembre.