Lali habló sobre la remera de Malvinas y apuntó contra el Gobierno: “Han sido semanas muy difíciles”.

La cantante y actriz Lali Espósito habló abiertamente sobre por qué decidió lucir una remera con la frase “Las Malvinas son argentinas” en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. También destacó el destino de los fondos recaudados por la prenda y el significado que tiene la cuestión de la soberanía en la sociedad argentina.

La artista se robó la atención de la prensa al presentarse con la frase que reclama a las Islas Malvinas como argentinas en una remera, con la misma tipografía que tenía la bandera que los jugadores de la Selección argentina levantaron en el enfrentamiento ante Inglaterra, en el marco del Mundial 2026.

Lali se encuentra en España para la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que competirá en la 74° edición del certamen. Al ser consultada por la prensa española por el gesto, sostuvo que es un mensaje que ella puede expresar desde su posición de privilegio.

Lali Espósito explicó el motivo de su mensaje sobre Malvinas

“Porque es una remera, pero el mensaje no lo es”, explicó Lali y agregó: “Han sido semanas muy intensas en la Argentina, donde el tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre, pero se habló mucho últimamente, inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”.

El director Benjamin Naishtat y los actores Marcelo Subiotto, Lali Espósito, Joaquín Bonadeo, José Barbeito y Franco Repetti, posan este domingo en el Festival de Cine de San Sebastián. EFE / Javier Etxezarreta

En ese sentido, según supo la Agencia Noticias Argentinas, indicó que sintió que era “una buena oportunidad” para expresarse: “Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival”.

Es por ello que Lali decidió brindar su apoyo desde la alfombra roja de uno de los eventos más importantes del mundo del cine: “Es un tema muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto o en un festival internacional o donde sea”.

El apoyo de Lali a los excombatientes de Malvinas

La cantante aprovechó para dar visibilidad a la causa detrás de la remera con gran significado: “Había una campaña de quienes hicieron esa remera, que lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre”.

A su vez, habló sobre la situación que llevan los ex combatientes desde que asumió el presidente Javier Milei: “Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió”.

“Es un tema muy importante en la historia argentina y que, generación tras generación, está puesto nuestro corazón en la búsqueda de eso, de nuestra tierra, de nuestra soberanía”, finalizó.