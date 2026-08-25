Atención jubilados: PAMI renovó su listado de hospitales en donde atenderse gratis en junio de 2026.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente la lista completa de hospitales y clínicas propias donde los jubilados afiliados pueden atenderse.

Son establecimientos administrados por la obra social que ofrecen atención médica especializada a todos los adultos mayores y en distintas provincias.

Lista completa de hospitales y clínicas de PAMI donde pueden atenderse los jubilados

El organismo mantiene vigente su listado oficial de hospitales y clínicas propias disponibles para el mes de agosto. Los centros forman parte de la red de atención del organismo público y ofrecen servicios especializados como guardias, internaciones, consultas programadas, estudios de diagnóstico y tratamientos de distintas complejidades.

Es oficial | PAMI confirmó la lista definitiva de hospitales y clínicas que atienden jubilados en agosto. Gemini.

Dentro de los principales establecimientos se encuentran:

Hospital Bernardo A. Houssay (Mar del Plata). Cuenta con atención de alta complejidad, guardia médica las 24 horas, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes para el seguimiento y tratamiento de distintas patologías.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (San Cristóbal, Ciudad de Buenos Aires) . Se trata de un hospital universitario que integra asistencia médica, formación profesional e investigación. Dispone de guardia permanente, áreas de internación, consultas ambulatorias y estudios de diagnóstico especializados.

Policlínico PAMI I (Rosario). Cuenta con servicios de internación, guardia, atención ambulatoria y distintas especialidades médicas para el abordaje de enfermedades crónicas y tratamientos complejos.

Policlínico PAMI II (Rosario). Funciona como un centro complementario al Policlínico PAMI I y ofrece atención ambulatoria, consultas con especialistas y estudios médicos destinados al seguimiento de los afiliados.

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó). Ubicado en el oeste del Conurbano bonaerense, cumple un rol estratégico dentro de la red sanitaria del PAMI. Ofrece guardia las 24 horas, internación, consultorios externos, diagnóstico por imágenes y atención para diversas especialidades.

Hospital PAMI (Hurlingham). Es un establecimiento equipado para atender patologías de mayor complejidad. Cuenta con infraestructura y tecnología médica destinada a resolver diferentes tratamientos y brindar atención especializada a los afiliados.

Clínica PAMI (Lanús). Ofrece atención integral con profesionales especializados en la salud de las personas mayores. Dispone de servicios médicos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de distintas afecciones.

Qué servicios gratuitos ofrece PAMI en sus clínicas y hospitales

Los centros médicos de PAMI ofrecen distintos servicios de atención integral para sus afiliados. Las principales prestaciones son:

Guardia médica las 24 horas.

Consultorios externos.

Estudios de diagnóstico por imágenes.

Tratamientos oncológicos.

Internación con asistencia especializada.

Cómo sacar un turno en los hospitales y clínicas de PAMI

Los adultos mayores afiliados podrán solicitar turnos para los distintos centros habilitados:

En línea

Ingresar en Turnos Web - INSSJP Completar los datos del afiliado: N° Afiliación N° Documento Elegir: Hospital o sistema de salud. Especialidad médica. Profesional (si está disponible). Seleccionar día y horario. Confirmar el turno y guardar el comprobante.

Presencial

También es posible gestionar turnos en algunos hospitales propios del PAMI de forma presencial, presentando la documentación requerida. En general se solicita:

DNI del afiliado.

Credencial de PAMI.

Orden Médica Electrónica (OME), cuando corresponda.

Qué tener en cuenta antes de pedir un turno