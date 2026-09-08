En el marco de la última paritaria sectorial, se oficializó un nuevo esquema de recomposición salarial para los trabajadores del INSSJP-PAMI . El acuerdo establece una suba escalonada que totaliza un 14,1% hacia fin de año, sumado al pago de una suma fija de carácter no remunerativo.

A raíz de este entendimiento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el resto de los gremios con representación en la obra social resolvieron dejar en suspenso las medidas de fuerza que se venían llevando a cabo en las sedes de todo el país, aunque mantienen el reclamo de una reapertura inmediata de las discusiones para monitorear la evolución de la inflación.

Aumento salarial PAMI: ¿cómo se aplica el cronograma de subas?

El acta firmada por las autoridades del instituto y las entidades sindicales establece un incremento sobre el valor de la Unidad Retributiva (UR). La particularidad de este mes es que el pago tendrá un fuerte impacto inicial debido al carácter retroactivo de varios de los tramos acordados.

Los incrementos se desglosan de la siguiente manera:

Junio: 2,4% (retroactivo)

Julio: 2,2% (retroactivo)

Agosto: 1,9% (retroactivo)

Septiembre: 1,9%

Octubre: 1,8%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,5%

De esta manera, con los haberes de septiembre, los trabajadores percibirán de forma conjunta los incrementos correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y el propio mes en curso, lo que generará una recomposición significativa en el bolsillo de forma inmediata.

Bono de $ 180.000: fechas y condiciones de pago

Además del ajuste porcentual sobre los haberes, se definió la distribución de un bono excepcional y por única vez de $ 180.000. Esta suma se abonará bajo el concepto de “Estímulo a la capacitación” y tiene carácter no remunerativo.

Desde el sector gremial, si bien destacaron que se logró "destrabar" el congelamiento salarial que afectaba a la obra social, advirtieron que el incremento resulta insuficiente (Fuente: Shutterstock).

El monto total se liquidará en cuatro cuotas iguales y consecutivas de $ 45.000, de acuerdo al siguiente calendario:

Septiembre: $ 45.000 (junto con los haberes del mes) Octubre: $ 45.000 Noviembre: $ 45.000 Diciembre: $ 45.000

Según especifica el acta de la reunión paritaria, estas sumas serán deducidas del Fondo de Capacitación establecido por el CCT N° 697/05 “E” y comprenden a la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia que se encuentren activos a la fecha de cada pago.

El impacto en el bolsillo de los trabajadores de PAMI

Desde el sector gremial, si bien destacaron que se logró “destrabar” el congelamiento salarial que afectaba a la obra social, advirtieron que el incremento resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada. Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, señaló que la suspensión de las protestas es una “muestra de buena fe” a la espera de que se convoque rápidamente a una nueva instancia de negociación.

Para los empleados del PAMI, el mes de septiembre será clave, ya que se concentrará el cobro de la mayor parte del retroactivo acumulado desde junio más la primera cuota del bono, aliviando temporalmente la presión inflacionaria sobre los ingresos del sector.