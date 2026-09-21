Tras haber pasado más de dos décadas en grandes corporaciones químicas y alimenticias, Tomás Silicaro tomó la decisión de dejar de vender soluciones tradicionales para intentar desarrollar las que, según él, la industria todavía no tenía. Esto implicaba reemplazar buena parte de los químicos derivados del petróleo por alternativas naturales y más eficientes.

Cinco años después, aquella apuesta se convirtió en Bioeutectics, una startup de química verde -nacida en Mendoza- que ya acumula 11 patentes presentadas, 14 productos aprobados y casi u$s 5 millones levantados.

Actualmente, la compañía opera entre la Argentina y Estados Unidos, mantiene proyectos comerciales en Europa y Asia y trabaja con más de 30 clientes distribuidos en más de 20 países.

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