PAMI confirmó la nueva lista de medicamentos gratuitos para 2026, que garantiza cobertura del 100% para tratamientos considerados esenciales. La medida forma parte del Programa de Medicamentos del organismo y apunta a asegurar el acceso a terapias clave para jubilados y pensionados de todo el país.

La actualización se complementa con un subsidio social, que permite acceder a la gratuidad incluso cuando el medicamento no figura en el listado automático, siempre que se cumplan determinados requisitos socioeconómicos.

¿Qué medicamentos cubre PAMI al 100% en 2026?

El nuevo esquema vigente en 2026 incluye cobertura total para los siguientes tratamientos:

Tratamientos para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamientos para la hemofilia

Medicamentos para VIH y Hepatitis B y C

Medicación para trasplantes

Tratamientos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicación para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Tratamientos para la osteoartritis

Medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Todos estos medicamentos se entregan sin copago en las farmacias adheridas, siempre que la prescripción esté cargada correctamente en el sistema de PAMI.

¿Quiénes pueden acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

Todos los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden acceder a la cobertura del 100% si el medicamento indicado por su médico figura en el listado oficial. El procedimiento es simple:

El médico de cabecera emite la receta electrónica

La receta se envía directamente a la farmacia

El afiliado se presenta con DNI y credencial PAMI

Retira el medicamento sin pagar

¿Qué pasa si el medicamento no está en la lista?

Si el tratamiento no figura dentro del listado de gratuidad automática, el afiliado puede solicitar el subsidio social para obtener igualmente la cobertura total.

Este beneficio está destinado a quienes no cuentan con ingresos suficientes para afrontar el costo de la medicación.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio social?

Para obtener la cobertura del 100% mediante el subsidio social, se deben cumplir estos criterios:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales

O hasta 3 haberes si convive con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga

No poseer más de un inmueble

No tener vehículos con menos de 10 años de antigüedad

No ser titular de bienes de lujo ni activos societarios

En casos especiales, si el gasto en medicamentos representa el 15% o más de los ingresos mensuales, se puede solicitar la cobertura total por vía de excepción, aun sin cumplir todos los requisitos.

Remedios gratis de PAMI: cuáles son los medicamentos con cobertura completa en diciembre y cómo acceder Fuente: Shutterstock/Canva

¿Qué otros descuentos ofrece PAMI en 2026?

Para quienes no acceden a la cobertura completa, PAMI mantiene importantes beneficios:

50% a 80% de descuento para medicamentos de patologías crónicas y agudas

40% de descuento para medicamentos de uso eventual o tratamientos de corta duración

Estos descuentos aseguran precios finales más bajos que los del mercado y facilitan el acceso a la medicación durante todo 2026.