Coca-Cola anunció la inauguración de un nuevo centro de distribución ubicado en Tres de Febrero con una inversión de u$s 51 millones. Las nuevas instalaciones fueron puestas en marcha por la embotelladora Coca-Cola Femsa, uno de los cuatro socios que el sistema tiene en el país. Justamente, el presidente de Coca-Cola para América Latina, Bruno Pietracci, visitó este martes la Argentina y recorrió las nuevas instalaciones, según la propia empresa “en una nueva señal de la apuesta del sistema Coca-Cola por el país”. Nuevo Norte, que está ubicado en el Parque Logístico de Camino del Buen Ayre en Tres de Febrero, permitirá optimizar la operación y mejorar los niveles de servicio para miles de comercios, explicaron desde Coca-Cola. La nueva inversión es parte del plan de u$s 1400 millones que el sistema Coca-Cola está llevando adelante en la Argentina, anunciado el año pasado y con ejecución prevista hasta 2028. El objetivo del mismo es modernizar operaciones, fortalecer la infraestructura logística y profundizar las iniciativas de sustentabilidad. “El sistema Coca-Cola cree en el potencial de Argentina. Estamos comprometidos a seguir invirtiendo para fortalecer nuestras operaciones, generar empleo y acompañar el desarrollo de las comunidades en todo el país”, destacó Pietracci en su visita. La noticia se da a conocer tras el cierre de 2025 positivo y semanas antes que comience la Copa Mundial de Fútbol, evento al que Coca-Cola apuesta fuertemente como sponsor oficial de FIFA y de la Selección argentina. “Tenemos un objetivo de crecimiento en el país sabiendo que hay una Copa del Mundo y sabiendo que una pasión y una emoción en la Argentina”, señaló Leonardo García, CEO de Coca-Cola Argentina en una entrevista a la revista APERTURA hace unas semanas. El número uno detalló como fue el cierre de 2025: “Fue un año bueno para Coca-Cola Argentina. A pesar de un consumo restringido, crecimos en volumen y en participación de mercado sin caída de la rentabilidad". En este marco, el sistema Coca-Cola ya viene concretando avances en distintas regiones del país: en 2025, Reginald Lee —el primer embotellador de Coca-Cola en Argentina—incorporó una nueva línea de producción a partir de una inversión de 18,5 millones de dólares en su planta ubicada en Ranelagh. Por su parte, en 2024, Coca-Cola Andina Argentina inauguró en Mendoza una nueva línea de envases retornables, con una inversión de u$s 40 millones, posicionando a la operación como una de las más importantes y tecnológicamente avanzadas de Sudamérica. Justamente, uno de los motores de crecimiento de la plataforma de Coca-Cola en el país es la accesibilidad. “El foco no solo está puesto en retornables donde hicimos estas inversiones, sino también en la ejecución en la tienda, los envases claves”, explicó García y reforzó: “Nunca en la Argentina bajamos nuestra inversión en retornabilidad, en líneas, en botellas y en la logística diferenciada que requiere”.