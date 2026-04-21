La entidad monetaria se compra más dólares de lo que compró en enero, febrero y marzo y todavía no se ingresó en el ciclo estacional más alto de la liquidación del agro. La compra de dólares resulta clave dado el perfil de vencimiento de deuda que enfrentará el gobierno en los próximos meses y años. El mercado sigue debiendo un proceso de desinflación, es hasta que el gobierno mantuvo el ancla fiscal y monetaria. Finalmente, las colocaciones de deuda en dólares de las grandes compañías argentinas hacen una pausa pero el mercado de capitales toma envion para un protagonismo mayor en el rol de financiamiento PYME. Conversamos con Lucas Confalonieri, Managing Director & Partner de Adcap Grupo Financiero, sobre el financiamiento corporativo y el futuro del mercado a partir del desarrollo de las FAL.