El programa de atención médica integral (PAMI) informó cuáles son las credenciales que continúan habilitadas en 2026 para jubilados y pensionados. Este documento válido es indispensable para acceder a turnos médicos, retirar medicamentos y realizar trámites dentro del sistema.

¿Para qué sirve la credencial de PAMI?

La credencial funciona como el documento que identifica a cada afiliado dentro del sistema. Está asociada al número de afiliación y permite validar la identidad al momento de recibir atención médica o realizar trámites administrativos.

Con una credencial vigente se pueden confirmar consultas, retirar medicamentos con receta, solicitar turnos, acceder a prestaciones y realizar gestiones tanto presenciales como online.

¿Cuáles son las credenciales de PAMI que están vigentes en 2026?

PAMI confirmó que durante 2026 se mantienen habilitados cuatro tipos de credenciales, todas con la misma validez. No existe una credencial mejor que otra: cualquiera de ellas permite acceder a los servicios del organismo. Las credenciales vigentes actualmente son:

Credencial digital

Está disponible en la aplicación oficial Mi PAMI. No necesita impresión y puede mostrarse directamente desde el celular en centros de salud, farmacias o agencias.

Credencial plástica

Es la tarjeta física tradicional. Sigue siendo válida, aunque ya no se entrega a nuevos afiliados. Solo la conservan quienes la recibieron en años anteriores.

Credencial provisoria con código QR

Se descarga desde la página oficial del organismo. Para que tenga validez, debe contar obligatoriamente con código QR. Las versiones sin este código ya no están habilitadas.

Credencial provisoria tipo ticket

Se imprime en las terminales de autogestión ubicadas en las Unidades de Gestión Local. Es una opción útil para quienes no tienen acceso digital en el momento.

¿Qué credenciales dejaron de ser válidas?

PAMI informó que los formatos antiguos sin código QR dejaron de tener vigencia. Esto incluye credenciales provisorias viejas y modelos utilizados años atrás.

Por ese motivo, se recomienda a los afiliados revisar qué credencial tienen y, si es necesario, descargar una versión actualizada para evitar inconvenientes.

Fuente: Shutterstock Inside Creative House

¿Cómo funciona Mi PAMI en 2026?

La aplicación Mi PAMI es una de las herramientas principales para realizar trámites médicos y administrativos sin necesidad de asistir a una oficina. Desde el celular, los afiliados pueden acceder a su credencial digital y a distintos servicios.

La app está disponible de forma gratuita y permite gestionar gran parte de las prestaciones de manera rápida y sencilla.

¿Qué trámites se pueden hacer desde Mi PAMI?

Entre las funciones disponibles se encuentran:

Consultar prestaciones médicas y sociales vigentes.

Solicitar autorizaciones para estudios, tratamientos o prácticas médicas.

Pedir turnos en hospitales y centros de salud.

Descargar certificados para otros trámites.

Consultar la cartilla médica y los centros prestadores cercanos.

Para usar la app, es necesario descargarla, registrarse con los datos personales y validar la identidad.