Durante los últimos años, el debate sobre inteligencia artificial estuvo mal planteado. Se discutía el tamaño de los modelos, la cantidad de parámetros o quién lideraba los benchmarks. Pero en los últimos meses ocurrió algo más relevante, que fue el cambio de la forma en que la IA se inserta en el sistema productivo. El punto de quiebre no fue tecnológico en sentido estricto, sino operativo. La aparición de lo que Fabio Akita denomina harness —la capa que integra modelos con software, procesos y ejecución— transformó a la IA de una herramienta experimental en un factor de producción generalizado. Ese cambio es equivalente, en términos económicos, a lo que fue la electrificación para la industria en la segunda revolución industrial, donde dejó de ser una innovación puntual y pasó a reorganizar toda la función de producción industrial. Y como en toda revolución industrial, aparecen dos efectos simultáneos. Por un lado, una caída acelerada en los costos medios, especialmente en tareas intensivas. Por el otro —y esto es lo estructural— una expansión abrupta de la demanda de insumos, siendo la energía el más crítico. La IA no es solo software. Es energía, minerales y capacidad de cómputo. Y ese es el punto central. Porque cuando una tecnología escala al punto de reorganizar el sistema productivo, inevitablemente choca con sus límites físicos. Y en este caso, ese límite es la energía. Los centros de datos ya consumen niveles de electricidad comparables a economías medianas y crecen a tasas muy superiores al resto de la demanda global. En Estados Unidos, las redes eléctricas muestran signos de saturación y su demanda de energía a corto plazo buscará incorporar decenas de gigavatios adicionales solo para sostener el crecimiento de la IA. En China, la respuesta es expansión masiva de capacidad instalada. El resultado es un nuevo cuello de botella, con la energía como variable crítica. Pero esto no es un detalle técnico. Es el rasgo definitorio de una revolución industrial. La historia económica es clara, siendo que cada salto productivo significativo viene acompañado de un salto equivalente en el consumo energético, ya que toda revolución industrial es termodinámica. La máquina de vapor, el petróleo, la electricidad son ejemplo de ello. La IA está entrando en esa misma lógica. Y cuando la restricción es energética, la economía deja de ser puramente económica. Se vuelve geopolítica. En ese contexto, el regreso al espacio no es simbólico. La misión Artemis II, más de 50 años después del último viaje tripulado a la Luna, no es nostalgia. Es estrategia. Como señalan actores como Musk o Kargieman, el espacio ofrece lo que la Tierra empieza a no poder garantizar: energía abundante y capacidad de cómputo escalable. La idea de centros de datos orbitales o incluso producción industrial fuera del planeta, que hasta hace poco parecía ciencia ficción, empieza a ser tratada como una solución económica a un problema concreto. La frontera productiva se está expandiendo más allá del horizonte terrestre. Pero también la disputa por controlarla. Porque si la restricción es la energía, entonces el poder se define por quién logra acceder a ella —y quién puede negársela a otros. Ahí es donde la dinámica global actual empieza a adquirir sentido. La disputa entre Estados Unidos y China ya no se juega únicamente en barreras arancelarias o en la primacía del dólar. Se juega en el control de los insumos que hacen posible esta nueva economía que son la energía, los minerales críticos y capacidad de procesamiento. En ese sentido, el escenario actual replica un patrón histórico bien conocido. En La influencia del poder naval en la historia, Alfred Mahan explicaba cómo las potencias dominantes imponían su poder mediante el control de las rutas de abastecimiento. Gran Bretaña primero, y luego Estados Unidos, construyeron su liderazgo sobre esa lógica. Nuestro mundo actual comercia y produce gracias a las siete flotas de la Marina de Estados Unidos dispersas por todos los mares y océanos. Sin embargo, hoy esa estrategia reaparece, pero ampliada. Estados Unidos busca abiertamente restringir el acceso de China a semiconductores avanzados, limitar su acceso a tecnologías críticas y, en última instancia, condicionar su capacidad de sostener el crecimiento en inteligencia artificial condicionando su acceso a un insumo clave que es la energía. En otras palabras, el conflicto no es ideológico. Es físico. Y la variable decisiva no es el talento ni el capital financiero. Es la capacidad de sostener la demanda energética que exige esta nueva economía. En ese marco, empieza a emerger algo más profundo: un cambio en las reglas del sistema. Nuevos modelos productivos ultra intensivos en capital, energía y procesamiento liderados por el sector privado comienzan a operar a escalas comparables a la de los Estados. Incluso las propias empresas tecnológicas empiezan a explicitarlo. Desde nuevos ideales institucionales expresados por Palantir hasta marcos normativos propios como los de Anthropic, lo que se observa es el mismo proceso de adaptación institucional que históricamente siguió a cada gran transformación productiva. En términos clásicos: la base económica está cambiando, y la institucionalidad empieza a seguirla. Entonces lo que estamos viendo no es solo una ola tecnológica. Es un cambio en los modos de producción. Y como en toda transformación de este tipo, la economía vuelve a estar determinada por sus restricciones más básicas. La inteligencia artificial, lejos de abstraernos del mundo físico, nos devuelve a él. Y en ese proceso, las potencias que logren asegurar energía abundante, capacidad de cómputo y control sobre las cadenas de suministro críticas no solo liderarán la próxima revolución industrial, sino que definirán quién puede participar de ella. Estados Unidos ya está actuando en consecuencia, cerrando accesos, controlando tecnologías y reordenando las rutas marítimas y espaciales en clave energética y digital. Porque en última instancia, incluso la economía digital no escapa a la lógica más primitiva de la historia económica, donde quien controla la energía, controla el sistema.