Reinvención el concepto en el que coinciden las grandes empresas de la Argentina- es el gran desafío ante los cambios globales que impactan de forma cada vez más acelerada en los negocios. En el ranking de las 100 mejores empresas en imagen de APERTURA, cinco compañías de diferentes sectores muestran ese dinamismo de adaptación e innovación constante para enfrentar el presente y el futuro de manera única. Los CEO de Google, Globant, Andreani, Accenture y Bagó cuentan en exclusiva cómo se ‘reinventan’ este año y a qué objetivos apuntan. Juan Vallejo Director General de Argentina Google Argentina estrena CEO y ese nombramiento, el del colombiano Juan Vallejo al frente de la compañía en el país, coincide con el ingresó de la empresa al Top Ten de las marcas con mejor imagen. La compañía subió un escalón con respecto al ranking del año pasado, un año en en que la Argentina fue una de las operaciones con mayor crecimiento en la región. El foco en la inteligencia artificial vuelve a ser el motor de los planes de la compañía en 2026, con Vallejo a la cabeza. Potencial, hay todavía. Según el último estudio de Google con Ipsos, Argentina presenta indicadores que superan la media global (62%), “con un 65% de la población que ya usa la IA y un 58% que manifiesta una visión entusiasta sobre el impacto positivo de esta tecnología en su vida cotidiana”, explicó el CEO. Nacido en Colombia pero fanático de Lionel Messi y Soda Esterio como si fuese argentino, Vallejo ingresó a Google en 2020, donde lideró desde México la división de Retail, tras haberse desempeñado como Sector Lead de Tecnología, Telco, Medios y Aplicaciones. Antes de incorporarse a Google, fue vicepresidente Ejecutivo en FOX. Posee un MBA de la Universidad de Cornell y se recibió de Administrador de Empresas en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, con una especialización en Negocios Internacionales. El ejecutivo está entusiasmado en integrarse físicamente a Google Argentina -desde el 1° de abril lidera la operación de forma remota desde México- y se prepara para promover la adopción de la IA en la Argentina como motor de crecimiento y el desarrollo del talento local. ¿Con qué escenario de encuentra al tomar el mando de la operación local? El año pasado fue muy positivo para Google Argentina. Fue una de las operaciones con mayor crecimiento en la región. Vimos cómo la IA continúa evolucionando a pasos agigantados con modelos como Gemini 3, que elevó el estándar de razonamiento y velocidad en la industria, y Nano Banana, una herramienta de generación de imágenes que revolucionó la producción visual con calidad profesional y tuvo récord de descargas en Argentina. En el ámbito corporativo, Gemini Enterprise, que a nivel global superó las 8 millones de licencias pagas, está optimizando flujos de trabajo complejos con una eficiencia de costos antes impensable. Esta evolución cobra sentido cuando se traduce en el desarrollo de talento. En este sentido, el año pasado se otorgaron en el país 15.000 becas para nuestros Certificados de Carrera, junto a la Fundación Compromiso, que se sumaron a las 22.000 entregadas desde 2022. Además, se anunció el acceso gratuito por un año a Google AI Pro para estudiantes universitarios mayores de 18 años. ¿La IA seguirá siendo el faro este año? Si, seguiremos enfocados en promover la adopción de la IA en la Argentina como motor de crecimiento y el desarrollo del talento local. Queremos, además, que la IA sea una aliada para abordar desafíos clave en las comunidades, como ya lo venimos haciendo con iniciativas como Proyecto Green Light, para la optimización del tráfico en Buenos Aires y la creación de sistemas de alerta temprana para incendios e inundaciones. ¿Cómo se decidió ser main sponsor de la Selección argentina? Es una alianza que une a los campeones del mundo con Google para llevar a Gemini a la indumentaria de la Selección. Es un hito que fusiona la cultura futbolera argentina con el poder transformador de la IA. Este despliegue en el campo se traslada a las pantallas con un hito global: YouTube será la Plataforma Preferida del Mundial 2026 tras un acuerdo con la FIFA. Este acuerdo garantiza que millones de fanáticos accedan de forma gratuita a partidos en vivo, contenido de creadores y al archivo histórico del fútbol, transformando cómo los argentinos crean, trabajan y viven su pasión. ¿Qué ventaja competitiva tiene Google para crecer hoy en la Argentina? La ventaja competitiva de Google es nuestro enfoque integral (full-stack): al integrar infraestructura, investigación de vanguardia y modelos propios, logramos que Gemini sea mucho más que un chatbot. Es un asistente multimodal presente en todos nuestros productos, siete de los cuales ya superan los 2.000 millones de usuarios globales. Este alcance masivo conlleva una premisa fundamental: ser tan audaces como responsables. Audaces para acelerar la innovación que permita resolver los grandes problemas de la humanidad, y responsables para garantizar que el desarrollo de la IA sea seguro para todos. El liderazgo técnico solo puede ser exitoso si cuenta con la confianza de la sociedad. ¿Qué proyecciones hace para la compañía y el sector este año? Este 2026 profundizaremos el camino que ya venimos recorriendo en el desarrollo y adopción de la IA. El escenario local es optimista: según nuestro último estudio con Ipsos, Argentina presenta indicadores que superan la media global (62%), con un 65% de la población que ya usa la IA y un 58% que manifiesta una visión entusiasta sobre el impacto positivo de esta tecnología en su vida cotidiana. Este entusiasmo se traduce en un mercado dinámico, con un consumidor “súper empoderado” que decide y compra con mayor seguridad. En la Argentina, el 91% de las personas usa Google o YouTube a diario, y el Buscador potenciado por la IA, tiene un rol más relevante que nunca: el 84% lo utiliza para validar lo que descubre en redes sociales y el 75% está abierto a probar nuevas marcas al buscar. Esto representa una gran oportunidad para los negocios que adopten IA para que sus marcas puedan conectar con los consumidores en el momento preciso. En definitiva, este año seguiremos trabajando para que nuestras plataformas actúen como un igualador de oportunidades en el país, contribuyendo a que las empresas argentinas capten la demanda de forma predictiva y alcancen su máximo nivel competitivo. Wanda Weigert Chief Brand Officer y Directora Ejecutiva Argentina Globant acaba de cerrar el año con los mayores ingresos de su historia ($ 2454.9 millones, un alza interanual de 1,6 por ciento) y de arrancar uno donde evalúa que el entorno local genera muchas más oportunidades para hacer negocios. Según su reporte a inversores, en 2025 la compañía prestó servicio a 944 cliente, de los cuales 336 cuentas generaron más de US$ 1 millón de ingresos anuales. El negocios de este unicornio argentino fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti está más que nunca orientado a la exportación. De hecho, ya más de 60% de sus ingresos son en dólares. El lanzamiento de AI Pods, un modelo disruptivo basado en suscripción a equipos de agentes de inteligencia artificial, fue uno de los grandes motores del año que planean escalar en 2026. La directora ejecutiva en Argentina, Wanda Weigert, explicó a APERTURA que observa un cambio muy positivo sobre la percepción del país en el exterior y que la Argentina sigue siendo clave para que la compañía siga creciendo. ¿Cómo fue 2025 en cuanto al negocio? Sin dudas, fue un año con muchos retos para todas las compañías del sector. Competimos en una de las industrias que más rápido se mueve y que está atravesando su momento más transformador desde el surgimiento de Internet: la Inteligencia Artificial. En ese contexto, pusimos el foco en algo concreto: a mediados de año lanzamos los AI Pods, un modelo súper disruptivo basado en suscripción a equipos de agentes de IA supervisados por nuestros expertos y medidos por consumo. Para nosotros fue el hito del año, porque no es una mejora incremental, es una manera completamente nueva de entregar servicios tecnológicos. Cerramos el año con los mayores ingresos de nuestra historia y con un pipeline muy sólido, lo que nos da mucha confianza para lo que viene. ¿Qué es ‘lo que viene’ en cuanto a proyectos para este año? El centro de todo este año es escalar los AI Pods. Es un modelo que cambia completamente la manera en que entregamos servicios. En lugar de proyectos tradicionales, ofrecemos equipos de agentes de IA supervisados por expertos, con resultados predecibles y escalables. Ya tenemos un pipeline muy importante y los primeros resultados son muy alentadores, generando mayor eficacia y time-to-market. En paralelo, vamos a seguir invirtiendo fuerte en nuestros AI Studios, que son la base del conocimiento de industria que nos permite llevar soluciones de IA realmente relevantes a cada sector. No es lo mismo transformar un banco que una cadena de retail o una empresa de salud. Ese conocimiento profundo de cada industria es lo que diferencia a Globant, y es algo en lo que seguimos apostando. ¿Cómo harán que esos planes tengan éxito? Hay algo que Martín Migoya repite mucho y que yo comparto completamente: la transformación tiene que ser real, no cosmética. No alcanza con poner la palabra IA en todos los materiales. Hay que cambiar genuinamente la manera de trabajar, de entregar, de relacionarse con los clientes. El foco está puesto en tres cosas. Primero, en el offering: los AI Pods tienen que demostrar valor concreto para los clientes y estamos muy enfocados en que eso suceda. Segundo, en las personas: la reconversión de talento es clave, porque la IA cambia los roles y hay que acompañar esa transición. Y tercero, en la cultura: mantener la agilidad y la capacidad de reinvención que siempre nos caracterizó, que es más difícil cuando la empresa crece, pero es lo que nos diferencia. ¿El escenario económico local es positivo para que se concrete ahora? En Argentina, el interés por la IA está explotando y nos trajo proyectos muy innovadores en sectores que antes eran impensados. Los que más están invirtiendo son las empresas de energía, pero también se nota mucho en banca y retail. Afuera se ve un cambio muy positivo sobre la percepción del país. Hay más interés de inversores y empresas, y la agenda económica que busca estabilidad ayuda mucho. Todo esto genera un entorno con muchas más oportunidades para hacer negocios y hace que el talento argentino se luzca más en todo el mundo. ¿Qué es lo que cambió y más impactó en su negocio? El gran cambio es que la revolución de la inteligencia artificial hoy ya es una realidad tangible y escalable. No solo está transformando la manera en que construimos soluciones tecnológicas, sino que también disparó la demanda: aparecen constantemente oportunidades nuevas para automatizar procesos, modernizar sistemas que quedaron obsoletos y desarrollar software a una escala que antes era impensable. Es un giro total para la industria. Ya no se trata solo de hacer más eficiente lo que ya existe, sino de crear capacidades completamente nuevas. Y eso abre un horizonte enorme. En Globant venimos preparándonos para este momento hace tiempo, así que estamos bien posicionados para aprovecharlo. ¿Hay condicionamientos externos que complejicen el panorama? El momento actual tiene sus complejidades, pero hay muchas oportunidades: la demanda de IA crece a pasos agigantados, y con el talento que tenemos en Argentina, el país sigue siendo clave para que la compañía siga creciendo. Globant hoy es una empresa con una presencia global muy consolidada. Como la mayor parte de lo que hacemos está orientado a la exportación, nuestra estrategia no depende exclusivamente de lo que ocurra en el mercado local. Pero como cualquier empresa que opera en múltiples mercados, monitoreamos de cerca el contexto macroeconómico y la política internacional para anticipar cómo pueden influir en las decisiones de inversión de nuestros clientes. ¿A qué adjudica posicionarse entre los primeros puestos de las 100 mejores empresas en imagen? El reconocimiento refleja años de trabajo en innovación tecnológica genuina, cultura organizacional diferencial y visibilidad global con raíces locales. Me gusta pensar que nuestra historia de crecimiento es una prueba clara de que si se tienen buenos equipos y un foco enorme en la ejecución constante, es posible competir a nivel mundial. Hoy Globant tiene clientes de primer nivel en Argentina y en todo el mundo. Casi todas las marcas más amadas trabajan con nosotros: desde Formula 1 hasta Santander. Desde Disney, hasta Google. También es importante remarcar que Argentina siempre va a ser nuestra casa y el mercado más especial de Globant, con más de 5000 Globers distribuidos en todo el país. Todo esto es resultado de una trayectoria basada en innovación que venimos construyendo desde hace más de 20 años para convertirnos en lo que hoy somos: el partner de confianza que lidera la reinvención de las organizaciones a nivel global. ¿Qué proyecciones hace para el sector este año? En 2025, todas las empresas experimentaron y realizaron pruebas piloto con IA, agéntica y generativa. Este será el año de la ejecución a escala con IA. Las empresas que realmente están destacándose son las que orquestan sistemas de agentes de IA con propósito y un ROI medible. En los próximos años, la IA va a dar vuelta los modelos de negocio y la forma en que las industrias compiten. En Globant, nuestro rol es clave para que los clientes den ese salto con seguridad y eficacia. En Globant nos preparamos más de 20 años para esto. Este es el momento donde la IA deja de ser solo una tendencia para pasar a ser el motor que reinventa a las empresas. Carlos Cirimelo CEO Bajo la estrategia de diversificar negocios desde su lugar de líder del sector logístico, Andreani no para de crecer en las grandes oportunidades que da el nuevo modelo económico argentino. La compañía sumó una nueva división de curier para capturar las compras al exterior, invirtió en un nuevo sistema de gestión logística e inauguró una planta de más de 70.000 m2 con tecnología que transformó los procesos operativos. El alto crecimiento de envíos desde y hacia China, puso a ese país en la mira de los proyectos de la empresa este año, que también fijó su foco en Estados Unidos. Sin timidez, la compañía de Oscar Andreani comandada por el CEO, Carlos Cirimelo, empieza a competir más fuerte con los gigantes globales. ¿Cómo se adaptó Andreani a los grandes cambios que se registran en Argentina para hacer negocios? El 2025 fue un año marcado por la inversión en capacidades y búsqueda de eficiencias: más infraestructura, mayor automatización, nuevos sistemas y crecimiento operativo. Fue un año atravesado por el reacomodamiento de las variables macroeconómicas. Si bien la inflación se mantuvo en niveles elevados, comenzó un proceso de desaceleración, acompañado por consumidores mucho más sofisticados y prudentes a la hora de elegir. En ese contexto, el crecimiento de los volúmenes se logró principalmente a través de una estrategia de diversificación del negocio. Un factor clave fue el desarrollo de Andreani GlobAll Pack, la nueva división de Courier de la emprensa, que permitió capturar una modalidad de consumo en expansión, adoptada por una gran cantidad de argentinos durante el año. A su vez, 2025 estuvo marcado por dos inversiones estratégicas que constituyen verdaderos hitos para la compañía. Por un lado, la adopción de un nuevo sistema integral de gestión logística (DMS), que implicó importantes desafíos en términos de delivery y capacitación del equipo. Además, inauguramos una nueva planta de más de 70.000 m², equipada con un nuevo sorter (clasificador de paquetería), que transformó los procesos operativos y la escala de automatización. Esta inversión incrementó de manera sustancial nuestra capacidad de procesamiento y prepara a la compañía para absorber mayores volúmenes, en línea con una visión de crecimiento de largo plazo. ¿Seguirán las inversiones este año? El foco está puesto en profundizar las industrias en las que ya trabajamos. En el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, estamos ampliando una de las plantas dedicadas a salud humana e incorporando el polo de salud animal. Nuestra evolución se apoya en la tecnología como eje central y en el aprovechamiento de la inteligencia artificial para elevar el nivel de servicio, mejorar la calidad de la información y ganar eficiencia en los procesos que ofrecemos a nuestros clientes. En términos de nuevos desarrollos, continuaremos profundizando el crecimiento de Andreani GlobAll Pack, nuestro negocio de courier. Hemos tenido un fuerte crecimiento en China y vamos a seguir expandiendo los envíos con origen y destino en ese país. Al mismo tiempo, esperamos que este año nuestra estructura de servicios permita que más empresas de Estados Unidos vendan en Argentina y que productos argentinos puedan acceder al mercado estadounidense, lo que refuerza el potencial de crecimiento de este segmento. En esa misma línea, además de los servicios de comercio crossborder para segmentos b2c, Marketplace y PyMe/emprendedores, lanzamos una nueva división orientada a la carga general internacional, que aprovecha la confianza de nuestros clientes para acompañarlos en la gestión de procesos de comercio exterior, tanto de exportación como de importación. Por último, también confiamos en que Wit Wot, nuestro spin off tecnológico, continúe consolidando su cartera de clientes, tanto en el mercado local como regional. Entonces, ¿la mayor apertura en el comercio impactó favorablemente? La mayor apertura al comercio internacional representa un cambio muy profundo para nuestro negocio, al igual que la creciente presión de los clientes por reducir costos. A esto se suma un escenario logístico con muchos jugadores que operan bajo condiciones desiguales de competencia, lo que nos lleva a seguir de cerca la evolución de la reforma laboral, con la expectativa de que permita igualar condiciones de competitividad. ¿Y la inteligencia artificial? El acceso a la inteligencia artificial es otro cambio estructural. Se trata de una transformación profunda que impacta en múltiples funciones internas de Andreani, permitiéndonos ganar capacidades de gestión. Más allá del enfoque habitual en la reducción de costos, la IA abre la posibilidad de hacer muchas más cosas que antes no eran viables sin esta tecnología. ¿Ve una adopción rápida? Las empresas con altas rentabilidades o que operan en mercados más concentrados suelen contar con más margen de tiempo para adoptar nuevas tecnologías. La logística es un sector ultra competitivo, especialmente en los segmentos que requieren baja inversión. Por eso, la adopción de tecnología, automatización y hoy de inteligencia artificial no es una opción, sino una condición indispensable para ser competitivos en un ecosistema con cada vez más empresas pequeñas y ágiles que incorporan estas tecnologías logrando eficiencia. Nuestra expectativa es ser early adopters de estas capacidades. ¿Dónde ponen el foco hoy para decidir inversiones? En principio tenemos una fuerte decisión empresaria de sostener un modelo de inversión y desarrollo de capacidades con foco en los clientes, y una mirada orientada al largo plazo, más allá de los contextos coyunturales. Esa visión estratégica guía nuestras decisiones y se complementa con un fuerte foco en la ejecución. En un entorno donde la eficiencia es una variable clave, estamos trabajando intensamente en la mejora de procesos apoyándonos en la tecnología disponible. Pero, por sobre todo, ponemos el foco en las personas: en que estén motivadas, capacitadas y cuenten con las herramientas necesarias para ejecutar los proyectos de manera eficiente y alcanzar los objetivos que nos planteamos. Otro eje central es la experiencia del cliente. El compromiso con el nivel de servicio y con el cumplimiento de las expectativas debe estar siempre presente. Cuando los cambios impactan en esa experiencia, es clave estar disponibles y realizar los ajustes necesarios. ¿Cuál es el desafío más grande en este escenario? La búsqueda del equilibrio macroeconómico es un proceso saludable, aunque implica desafíos importantes para las empresas, que deben revisar y ajustar rápidamente las capacidades. Los consumidores son hoy mucho más sofisticados, cuentan con más opciones y exigen propuestas de servicio cada vez más ajustadas a sus expectativas. En este contexto, trabajar sobre la eficiencia interna resulta clave para poder ofrecer servicios a costos accesibles. También hay un cambio profundo en la matriz productiva de la Argentina, que abre grandes oportunidades en sectores en expansión como la minería, el oil & gas y el agro. En ese sentido, estamos realizando inversiones en la cordillera —en Salta, Neuquén, San Juan y Catamarca— para expandir nuestras capacidades y aportar una visión de sistemas logísticos que muchas de estas industrias aún no han adoptado plenamente. En paralelo, y dada la situación del consumo, es fundamental generar alternativas que nos permitan alcanzar escala. Todos los nuevos negocios que estamos impulsando tienen también ese objetivo: construir volumen y escala para sostener la competitividad. ¿Las grandes inversiones a las que están acostumbrados en Andreani tienen apoyo para desarrollarse? La implementación del RIGI generó un mejor contexto para determinados volúmenes de inversión. Sin embargo, para aquellas inversiones o empresas como nosotros que, por el tamaño del mercado, no accedemos a ese régimen, persisten condicionantes relevantes. Entre ellos, la tasa de interés, que continúa siendo elevada, y la necesidad de adaptarse a la reconversión de la matriz de consumo en Argentina. Para una empresa logística, estos factores tienen un impacto directo y exigen ajustes tácticos permanentes hasta lograr niveles de rentabilidad que permitan volver a reinvertir de manera sostenida en nuevos proyectos. ¿Qué cambios espera para este año que puedan favorecer al sector? Este será un año en el que continuará la transición hacia una nueva economía. Esperamos un consumo relativamente estable, pero con fuertes presiones de costos por parte de los clientes, así como presiones asociadas a los salarios y al costo del combustible, que son nuestros dos principales insumos. En este contexto, consideramos que aquellas empresas que logremos adaptarnos más rápido, con planes orientados al mediano plazo y no solo a la coyuntura, transitaremos mejor este escenario. El talento juega un rol central desde dos dimensiones: por un lado, la capacidad de las personas para generar proyectos de negocio rentables y aprovechar las nuevas herramientas en beneficio de los clientes; y por otro, el nivel de compromiso con el proyecto de la empresa. En ese sentido, nos sentimos sólidos y confiados para enfrentar el año y hacer que estos desafíos se transformen en oportunidades. Sofía Vago, CEO de Argentina Para Accenture, este año será estratégicamente de reinvención. De la mano de la IA, donde invirtió solo en el primer trimestre US$ 2200 millones, la compañía redefine la forma de trabajo. En la Argentina, el foco está puesto en hacer que la adopción de esta innovación sea tangible y concreta en todos los procesos de negocio. Según Sofía Vago, CEO de Accenture en el país, el foco estará puesto en fortalecerse como plataforma exportadora de talento en sectores clave para la compañía, para la economía del mundo y donde la Argentina se hace fuerte: energía, minería, banca, ciberseguridad y sostenibilidad. El desafío para el sector es también un objetivo conjunto, lograr que el país se consolide como hub regional y global de talento tecnológico. ¿Qué los hace una de las mejores empresas en imagen? Este reconocimiento habla de consistencia; de una forma de trabajar que venimos sosteniendo en el tiempo, construyendo confianza con clientes, con nuestro equipo y con el ecosistema. Trabajamos para generar impacto real. Acompañamos procesos de reinvención, desarrollamos talento local y contribuimos al crecimiento de la economía del conocimiento en la Argentina. ¿Cómo se diferencian en un contexto de cambio permanente? Nuestra diferencia está en combinar innovación con ejecución. Hoy la inteligencia artificial ya es parte de cómo operan las organizaciones, y ahí estamos enfocados. Solo en el primer trimestre del año fiscal 2026, Accenture reportó US$ 2.200 millones en nuevos contratos de AI avanzada. Además, impulsamos iniciativas como Reinventors, que preparan a nuestra gente para un entorno donde la IA -especialmente la generativa y la agentic AI- redefine la forma de trabajar. Esa apuesta por el talento es central para sostener nuestra reputación. ¿Cómo fue 2025 en cuanto al negocio? Fue un año de consolidación de nuestra estrategia de reinvención. A nivel global, vimos una fuerte demanda por soluciones digitales y de inteligencia artificial, con organizaciones que están pasando de la experimentación a la implementación a escala. Esto también se refleja en los resultados: Accenture alcanzó más de US$ 20.900 millones en contratos (bookings) trimestrales, impulsados en gran medida por estas capacidades. En Argentina, acompañamos ese proceso con foco en impacto tangible. Un hito importante fue la evolución hacia el modelo de servicios de reinvención, que integra estrategia, tecnología y operaciones para acelerar la adopción de IA. También avanzamos en nuestra estrategia de crecimiento federal con la apertura de oficinas en Salta y Mendoza, reforzando el posicionamiento del país como hub de talento tecnológico. ¿Qué proyectos tienen para este año? Nuestro foco para 2026 está puesto en escalar la inteligencia artificial en toda la organización y en nuestros clientes. La IA dejó de ser una capacidad aislada para convertirse en algo transversal a todos los proyectos. El desafío hoy ya no es entenderla, sino aplicarla con impacto en los procesos de negocio. En Argentina, esto se traduce en capacitación masiva y, sobre todo, en implementación concreta. Además, seguimos fortaleciendo nuestro rol como plataforma exportadora de talento, ampliando capacidades para brindar servicios desde Argentina a clientes globales en industrias como energía, minería, banca, ciberseguridad y sostenibilidad. ¿Dónde está puesto el foco? Está en la combinación de tres factores: tecnología, talento y nuevas formas de trabajo. Hoy la prioridad es el desarrollo continuo de habilidades. La inteligencia artificial no solo transforma lo que hacemos, sino cómo trabajamos. Por eso invertimos en reskilling, en equipos multidisciplinarios y en modelos de co-creación con clientes que nos permiten acelerar la implementación y capturar valor más rápido. ¿Cuál es el desafío coyuntural más importante en el país? Argentina combina desafíos coyunturales con oportunidades estructurales muy relevantes. La principal es el talento. La calidad de nuestros profesionales y su capacidad de adaptación nos posicionan muy bien en la economía del conocimiento. La demanda global por soluciones digitales y de IA sigue creciendo, y eso abre una oportunidad concreta para el país. A medida que se consoliden condiciones más previsibles, el potencial de crecimiento del sector es muy significativo. ¿Dónde ve ese potencial? Argentina sigue siendo un mercado estratégico por la calidad de su talento y la capacidad de adaptación de sus organizaciones. En los últimos años vimos una aceleración muy fuerte en la adopción de tecnología. Hoy las empresas ya no están explorando, están implementando a escala. La inteligencia artificial empieza a integrarse en los procesos core, redefiniendo modelos de negocio y aumentando la demanda de servicios de transformación integral. ¿Hay factores externos que afecten los planes de la compañía? Como compañía global seguimos de cerca la evolución del contexto internacional, especialmente en temas como regulación de IA, geopolítica y dinámica de inversiones. Sin embargo, nuestra estrategia en Argentina es de largo plazo. Está basada en el desarrollo de talento y capacidades tecnológicas que son cada vez más demandadas a nivel global. ¿Qué cambio importante prevé en el sector? La inteligencia artificial va a seguir acelerándose, pero el mayor impacto va a venir de su adopción a escala. Hoy las empresas están pasando de pruebas piloto a implementaciones concretas, integrando múltiples tecnologías de IA en sus operaciones. En ese contexto, Argentina tiene una oportunidad clara de consolidarse como hub regional y global de talento tecnológico. El desafío es acelerar.