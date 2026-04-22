El dólar oficial hoy miércoles 22 de abril cotiza a $ 1350 para la compra y $ 1400 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la tercera rueda de la semana. La divisa se ubica $ 5 por detrás del valor con el que cerró marzo. Además, se mantiene $ 80 por debajo de la cotización en la que concluyó 2025 ($ 1480). En tanto, el dólar mayorista se sitúa en $ 1347,30 para la compra y $ 1397,20 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1688,68. Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación. De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante abril los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,9% correspondiente al dato del IPC de febrero 2026. En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1820 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones. Por su parte, el dólar blue hoy miércoles 22 de abril se ofrece a $ 1390 para la compra y $ 1410 para la venta. Desde que arrancó el año, el paralelo acumula una baja de $ 120 (contra $ 1530 para la venta). Así, la brecha entre el oficial y el informal se ubica en 0,71%. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este martes la entidad adquirió u$s 235 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 6611 millones en 59 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 45.779 millones. El dólar oficial hoy miércoles 22 de abril operó a $ 1400 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco: En las últimas semanas, el real brasileño se fortaleció frente al peso argentino y cotiza en torno a los $ 270-$ 280 por unidad, con una suba cercana al 3% mensual y más del 40% interanual. El dólar pasó de valer 5,8 reales en abril de 2025 a los 4,96 actuales, un alza de 20% del precio en un año. Así, se consolida una apreciación sostenida de la moneda brasileña que impacta en la Argentina, su principal socio comercial. En términos relativos con el peso, este año el real lleva casi 2,5 puntos porcentuales de apreciación y esto trae alivio para la Argentina, donde gran parte del mercado señala que el peso está sobrevaluado y el dólar, bajo. Con este avance de la moneda brasileña, el peso ganó algo de competitividad en la región. Leé la nota completa en este enlace.