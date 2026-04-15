El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) comenzó a normalizar los pagos que adeudan con las prestadoras, ante la creciente tensión que llevó al paro de esta semana. “Hay crisis, pero hoy está pagando PAMI”, anunció este martes pasado el ministro de Salud, Mario Lugones, en el AmCham Summit 2026. Según pudo saber El Cronista de fuentes del sector, los giros se efectuaron en gran parte por los recursos propios del Instituto y un 30% cubierto por asistencia del Tesoro, que le habría girado $150.000 millones en concepto de ATN que comenzaron a impactar desde este miércoles. La idea, según precisaron desde el PAMI, es que este jueves ya esté saldada la deuda. “La idea es cancelar el saldo pendiente completo, los famosos $500 mil millones”, precisaron. Los movimientos se gestaron luego de que Lugones mantuviera una bilateral con el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada, así como también con referentes del PAMI. “La decisión es regularizar en el corto plazo. Lo que queda por ordenar es, en su gran mayoría, deuda corriente de pocas semanas, propia del funcionamiento habitual. No hay atrasos de un año ni una situación estructural, como se intentó instalar”, defendieron desde el Gobierno. “Mañana se termina de saldar la deuda con prestadores. Queda solo la deuda corriente, pero está dentro de los plazos”, reafirmaron en el Gobierno. En esa misma línea, el PAMI confirmó el plazo: “Se cierra esta semana, entre mañana y el viernes”. El reclamo de las prestadoras también fue elevado durante los últimos días por los gobernadores, ya que las provincias están sosteniendo con recursos propios las internaciones del PAMI. El cordobés Martín Llaryora, disparó contra la Nación en un discurso que dio en el lanzamiento del programa “CBA me capacita 2026″: “No puede el PAMI estar abandonando a los abuelos, dejándolos en este estado. Pido públicamente: no es escondan más, pongan la cara y los recursos”, dijo. El ministerio de Salud de Neuquén también inició un reclamo judicial contra el PAMI por una deuda superior a $1.500 millones, correspondiente a prestaciones de salud que el sistema público provincial brindó a sus beneficiarios y no fueron canceladas. La deuda abarca ya 700 expedientes que documentan prestaciones entre el 2023 y el 2025. La deuda, en total, acumula a un estimado de $500.000 millones entre 3 y 4 meses de deudas, según los reclamos que registran las Cámaras de salud. Antes del paro, desde distintos puntos del país advirtieron que empezaron a suspender las asistencias médicas, inclusive para tratamientos oncológicos. “En ningún momento estuvo en riesgo la atención. La continuidad de las prestaciones nunca se vio afectada y el nivel de conflicto real fue bajo, más vinculado a ruido que a interrupciones efectivas", sostienen desde el sector. “Es un sistema de enorme volumen y complejidad, con procesos administrativos que requieren tiempos técnicos, pero con la cobertura garantizada”, sumaron desde el Ejecutivo Nacional. Pese a estos giros, otro tema central que aún queda por resolver es el arancelario. Desde los sanatorios sostienen que los aranceles del PAMI se ajustaron un 130% para marzo, cuando la inflación acumulada desde diciembre del 2023 es del 293%. “La unificación del nomenclador es un reclamo histórico del sector. A medida que se ordene la situación, hay compromiso para revisar el valor de la cápita dentro de las posibilidades presupuestarias”, afirmaron fuentes del Gobierno. Es puntualmente este el motivo que impulsó el paro, cuyo impacto fue relativizado por la Casa Rosada. “Tuvo un acatamiento prácticamente nulo, la gran mayoría de los profesionales continuó atendiendo con normalidad. El reclamo no responde a la deuda del Instituto”, aseguraron desde el sector.