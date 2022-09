Operativo 'Bono': un sector de la CGT y la CTA presionan por un refuerzo de fin de año

Con algunos gremios ejecutando sus cláusulas de revisión y otros logrando nuevos acuerdos que empujan el techo de la paritaria 2022 -el más alto, al momento, por encima del 100%-, el espacio que se referencia en el moyanismo dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) calientan motores para lanzar su operativo clamor por un bono de fin de año.

Hoy circuló la información de que la cúpula de la CGT tiene cita en Olivos con el Presidente Alberto Fernández para compartir una cena con otras propuestas sobre la mesa, como la de una suma fija que vuelve a sonar para los salarios más bajos. Por ahora, no lo oficializan desde la central ni desde la Casa Rosada.

En la CTA trabajan sobre una movida que pretenden hacer pública en el transcurso de estos días: un doble bono de 30 mil pesos cada uno a pagar durante diciembre y enero para "corregir el desfasaje inflacionario" con los salarios. Coinciden con las líneas mayoritarias de la CGT en cuanto a que las paritarias son una herramienta útil pero remarcan -como lo hace el moyanismo- que funcionan solo cuando quienes las negocian son gremios con volumen. Luego hay todo un universo que queda al margen y este refuerzo apuntaría a complementarles su ingreso.

¿Hay margen para reclamar un bono de esa cantidad?, le consultó El Cronista a uno de los principales referentes de la CTA. En particular considerando que en ese mes de cierre del año se abona el medio aguinaldo entre los trabajadores y trabajadoras registradas. "El bono de fin de año siempre se impone", aseguró el dirigente en cuestión, confiado.

Desde hace algunas semanas, coordinan con los camioneros y la Corriente Federal la movida que irá in crescendo las próximas semanas a medida que algunos de esos gremios busquen reabrir paritarias. La excepción iría por aquellos gremios con paritarias fuertes y bonos especiales, como los bancarios, que ya cobran su refuerzo específico por el Día del trabajador y la trabajadora bancaria. Casualmente el gremio que conduce Sergio Palazzo reabrió hoy la revisión de su paritaria.





Presión

Este último fin de semana, el número dos de Camioneros y triunviro en la CGT, Pablo Moyano, anticipó que también pondrían el reclamo por un bono de fin año sobre la mesa cuando reabran paritarias. No puso números aunque sí habló, en diálogo con la AM 990, de "un aumento importante, un aumento de varios adicionales de distintas ramas" y el refuerzo de fin de año. "Vamos a empezar con medidas si no se logran los salarios que merecen los camioneros", advirtió.

La paritaria de Camioneros marca una referencia para muchos otros gremios. Moyano no se guardó críticas al equipo de Economía aunque cargó, otra vez, con más dureza sobre el secretario de Comercio, Matías Tombolini, que sobre su jefe político. Dijo que está más preocupado por las figuritas -en alusión a los faltantes para el álbum del Mundial Catar 2022 que generó una reunión con la firma Panini- que por el precio del pan.

A fines de la semana pasada, el sindicato del Seguro que lidera el vocero de la CGT, Jorge Sola, elevó el techo de las revisiones con un acuerdo que comprende un 50% de aumento en tres tramos sobre la base de marzo -18% en septiembre, 20% en noviembre y 12% en enero, tomando de referencia el salario de diciembre en este caso- que suma un total de 109,75% de enero a enero.

Otro dirigente que empezó el operativo clamor por el bono de fin de año es el secretario general de la UOM Quilmes, Adrián Pérez, quien habló en público ya de "un fuerte bono de fin de año" para "poder tener unas fiestas dignas". A su entender, lo que se necesita hoy es "plata en la mesa de los trabajadores". No obstante, el referente metalúrgico resaltó que el bono debería contemplar también a quienes no estén registrados.

Estos pedidos van en línea con los últimos indicadores sobre el empleo en la Argentina. Si bien el Gobierno destaca la baja del índice de desocupación, los gremios miran con preocupación el alza del porcentaje de quienes trabajan por su cuenta o sin estar formalizados, lo que describe una precarización preocupante de la matriz laboral en el país. Eso va de la mano con un nivel bajo de salarios en términos remunerativos aún en los sectores registrados. No obstante, el metalúrgico Pérez lo condicionó a una apertura generalizada de las paritarias.

En simultáneo, el Gobierno trabaja en un entendimiento con los estatales de ATE y UPCN para evitar una medida de fuerza esta semana con la que se busca adelantar las cuotas comprometidas en la última paritaria para que ingresen en el último trimestre del año y no en 2023. Al momento de la consulta de El Cronista, lunes por la mañana, los interlocutores seguían negociando pero la medida se mantenía.

27 DE SEPTIEMBRE: PARO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN EN TODO EL PAÍS! pic.twitter.com/VEZOFLJBFt — Prensa ATE Nacional (@ateprensa) September 19, 2022

En junio, tanto ATE como UPCN habían firmado la paritaria del sector público con un 60% de aumento en cinco tramos con revisión en octubre. Las cuotas que podrían adelantarse serían las dos últimas, la del 10% de enero y 10% de marzo, que podrían incorporarse al 12% que resta sumarse con el sueldo de octubre de este año. Los dos tramos previos del acuerdo se dividían en un 16% en junio y 12% en agosto.

Por la noche, referentes de la CGT participarían de una cena con el Presidente en la Quinta de Olivos, acorde a versiones que circularon. Desde la Casa Rosada y la central no la oficializan aún. Dentro de CGT, se aflojaron las resistencias en los sectores que comandan Héctor Daer y Carlos Acuña a una suma fija que compense las pérdidas por la inflación tras la disparada del índice en julio. Sin embargo, no sería para todos los salarios y la idea no debería presentarse como un pedido cegetista sino una decisión adoptada y comunicada desde el Gobierno.