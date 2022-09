Barrionuevo desafía a los empresarios del turismo con un paro XL en octubre

El secretario general de Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, prepara una huelga nacional para el próximo fin de semana XL que promete generarle un dolor de cabeza al sector turístico. "Es hora de que los empresarios paguen", lanzó el desafío en el último encuentro gremial en Mar del Plata, el viernes último.

La medida de fuerza en restaurantes y hoteles se viene estudiando desde hace algunas semanas pero la novedad es que finalmente el referente sindical le puso fecha, entre el viernes 7 y el lunes 10 de octubre. No es un dato menor: busca presionar a los responsables de establecimientos vinculados al turismo con la posibilidad de amargarles el negocio en el anteúltimo fin de semana turístico de cuatro días que le queda el año.

El reclamo es por un incremento en los salarios básicos para equiparar las remuneraciones en localidades turísticas con las que se abonan en la Ciudad de Buenos Aires. Acorde a fuentes del gremio, la diferencia puede alcanzar hasta los 25 mil pesos. Esta semana, las diversas seccionales del país se congregarán en El Calafate para adherir a la medida de fuerza y ratificarla.



"Necesitamos imperiosamente equilibrar los salarios que tiene CABA. Hay una diferencia importante y creemos que es el momento que los empresarios deben pagar", arremetió Barrionuevo en declaraciones a los medios en el marco de una asamblea con más de 120 delegados y más de 350 afiliados en el Centro Recreativo de UTHGRA Mar del Plata, el viernes último.

"Tenemos que ir a golpear donde realmente les duela a los empresarios. Nosotros los hemos bancado en la pandemia, pero hoy tenemos que equilibrar los salarios"



Junto al titular de la seccional local, Pablo Santín, el líder gastronómico fijó la protesta para un fin de semana que suele ser de gran actividad para el sector, tanto por la llegada del clima más cálido como por su momento en el calendario ya que muchas personas aprovechan para viajar y cerrar los alquileres de temporada.



El plan de Barrionuevo es extender la medida de fuerza a las ciudades de Córdoba, Mendoza, Partido de la Costa, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Calafate, San Carlos de Bariloche, Salta, Ushuaia, Tandil, Embalse, Miramar y Necochea, además de Mar del Plata. De confirmarse la adhesión esta semana, la movida adquiriría una dimensión como no se ve desde hace mucho tiempo, por su alcance.

"Tenemos que ir a golpear donde realmente les duela a los empresarios. Nosotros los hemos bancado en la pandemia, pero hoy tenemos que equilibrar los salarios", completó el líder sindical quien también apuntó contra el Gobierno por la pérdida del poder adquisitivo en los salarios.



"Si seguimos con la inflación se hace muy difícil. Hoy no hay plata que alcance. Los 10 pesos de ayer se terminaron con los 100, y eso ya no sirve, ahora son los 1000. Realmente la plata hoy no sirve para nada. Indudablemente el Gobierno tiene que ver de qué manera ataca la inflación", cuestionó.

El 23 de agosto pasado, en la sede central de la Uthgra, Barrionuevo recibió a los secretarios generales de las seccionales de Mar del Plata, Córdoba y San Carlos de Bariloche para hacer un balance de la recuperación de la actividad en la pospandemia y, a la vez, debatir una recomposición salarial en cada localidad. Según se consignó, desde 2006 la Ciudad de Buenos Aires se diferenció en el básico hasta un 14% en relación al resto del país, al igual que Calafate. Desde entonces inició esa demanda que amenaza con convertirse en paro en octubre.