México es el único país de Latinoamérica que subió en zona fronterza su salario al 100% de un años para el otro.

Los aumentos del salario mínimo en México han sido significativamente mayores durante los últimos años, sin que hasta ahora se hayan observado los efectos negativos que tradicionalmente plantea la teoría económica, como una mayor inflación o una reducción del empleo, señalan los analistas y expertos en economía.

En el podcast “Economía en Corto”, de BBVA México, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA Research México, y Pablo Peña, economista y académico de la Universidad de Chicago, conversaron con Raymundo Campos, economista y profesor de El Colegio de México (Colmex), sobre la evolución del salario mínimo, sus efectos en el mercado laboral y el margen que todavía existe para continuar con los incrementos.

Aunque el Gobierno de Claudia Sheinbuam quiere y busca llevar el salario mínimo a 2.5 canastas alimentarias, cuya meta ya se logró en la frontera norte, seguir aumentándolo a ritmos pasados ya no es tan viable, según analizó Campos con BBVA México. En ese sentido, existe el riesgo de generar inflación, desempleo o mayores costos laborales . El margen restante es menor y está condicionado al crecimiento económico; con un país estancado, resulta muy difícil sostener esas alzas.

Presidenta Sheinbaum reafirmó compromiso en Tabasco con producción de cacao en Chocolate Bienestar. Saúl López / Presidencia

¿Por qué son relevantes los aumentos al salario mínimo?

En contexto histórico, Raymundo Campos indicó que en México han habido aumentos muy fuertes y luego, con las crisis de los 80 y 90, el valor real —es decir, lo que el salario mínimo podía comprar en productos como tortillas y huevos— valía menos. Luego, el salario mínimo se ajustó con la inflación y se quedó igual.

Campos analiza y explica que el valor real de lo que podías comprar no cambió mucho desde mediados de los 90 hasta 2012. Entonces comienza a haber una discusión para ajustar el salario mínimo. Esto fue controversial porque había gente que decía que no se podía hacer.

“Antes teníamos tres zonas de salario mínimo: la zona A, la zona B y la zona C. En 2012 esto empieza a cambiar, se unifican las zonas y algunas aumentan más el salario mínimo. Esto permite comparar qué pasa con las zonas que aumentaron más frente a las que no”, apunta Campos en el podcast.

Esos primeros números demostraban que no pasaba nada: no había cambios sobre el empleo

En 2015 se logró una reforma muy importante que marcó el rumbo del crecimiento del salario mínimo en México. A partir de ese año, todos los precios, las becas, las pensiones y las multas de tránsito que antes estaban en función del salario mínimo empezaron a medirse en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esa reforma permitió que el salario se pudiera ajustar de manera más acelerada. Entre 2012 y 2018 hay cambios reales en el salario mínimo, por arriba de la inflación, mayores a lo que se venía haciendo antes de 2012, siempre según el entrevistado.

Imagen creada con IA

¿Hasta dónde puede seguir aumentando el salario mínimo?

Campos abrió el debate y remarcó que existe una discusión de hasta dónde es el nivel de aumento del salario mínimo. La gestión actual, la de Claudia Sheinbaum, desea que el salario mínimo esté en 2.5 canastas alimentarias . En la Zona Libre ya lo logramos, pero en el resto del país todavía no se logra.

¿Todavía existen condiciones para seguir aumentando el salario mínimo sin generar distorsiones?

Para Raymundo Campos es muy difícil. Solo tenemos guías que nos dan el pasado y lo que han hecho otros países. “Mi lectura de esas guías es que sigue habiendo espacio —mucho menor que en el pasado—, pero ese espacio está restringido a cómo está creciendo la economía”, señala. “Si ahora estamos estancados, es mucho más difícil aumentar el salario mínimo a las tasas que lo estábamos haciendo.”

Aumento del salario mínimo en México en los últimos años. emiliomeza0/ Pixabay

El porqué de los aumentos que se han hecho no han generado los efectos que plantea la teoría económica

Raymundo Campos explicó que la teoría dice que si aumentas los salarios vas a tener un problema de precios o de cantidades; es decir, inflación o aumento del desempleo.

“Mi intuición, y lo que dice la literatura, es que una parte pequeña se va a ganancias en productividad o reducciones en costos. Cuando aumentas el salario mínimo, la gente rota menos. La rotación laboral es muy importante en los costos laborales”, comentó.

La gente dura más tiempo en sus trabajos, entonces hace menos gastos para buscar nueva gente. Esto implica gastos en publicidad, gastos de entrenamiento y todo eso puede afectar los costos laborales, siguió.

En términos de productividad, quien tiene un mayor salario hará un mayor esfuerzo para evitar llegar tarde o tener faltas. Esto puede mejorar la productividad de las empresas. “Esto no lo hemos medido, pero es una potencial hipótesis de cómo los costos laborales no aumenten de forma sustancial con respecto al salario mínimo”, dice.

Por otra parte, al inicio de estos aumentos, la gente que estaba vinculada al salario mínimo era relativamente pequeña. “Cuando aumentas el salario mínimo, va a afectar a una parte pequeña de la masa laboral; por lo tanto, tus costos laborales no van a aumentar tanto.”

Ahora, como el salario mínimo es más vinculante de lo que era hace 10 años, sí va a afectar un poco más los costos laborales. “Tendríamos que preguntarnos hasta dónde nos va a afectar”, cierra.

Caso de éxito en la Zona Libre de la Frontera Norte: aumento del salario mínimo

Lo que México hace diferente, y que se comparó, es que en la Zona Libre de la Frontera Norte, en 2019, se duplicó el salario mínimo, mientras que en el resto del país aumentó 15%, dijo el economista.

La labor científica es cómo se hace para comparar esa zona con zonas válidas comparables con la Zona Libre de la Frontera Norte.

La Zona Libre de la Frontera Norte también tuvo otros cambios, como una reducción del IVA y una reducción del ISR. “¿Cómo comparamos? Usamos métodos estadísticos para contrastar aquellas zonas que no tuvieron el aumento frente a la Zona Libre de la Frontera Norte, que sí tuvo el aumento."

“Cuando hablo de comparables es que la tendencia, en términos de empleo, formalidad, pobreza e inflación, sea relativamente similar a la de la Zona Libre”, argumenta Campos.

“Entonces vemos el cambio después de que hubo esta política contra el antes en ambas zonas, y eso es lo que nos dice que no hubo un efecto en el empleo. No observamos efectos en la formalidad y tampoco observamos un efecto en la inflación. Sí observamos un efecto en la incidencia de la pobreza en la Zona Libre de la Frontera Norte.”

¿Qué muestra la comparación con otros países?

En una comparación internacional de México con otros países de Latinoamérica y otros del mundo, México es el que más ha aumentado su salario mínimo en los últimos años. Cuando comparas la tendencia de crecimiento en el empleo de México país contra otros países no se ve un efecto del salario mínimo.

Lo que México hizo en uno o dos años nadie lo ha hecho. Yo creo que el incremento del 100% del salario mínimo de un año al otro ningún otro país lo ha hecho .

Hay países de Latinoamérica que, a lo largo de seis a ocho años, pueden doblar su salario mínimo. Lo que México ha logrado en ocho años, tener más del doble del salario mínimo ya en el resto del país y triplicarlo en las zonas libres de la frontera norte, no se ha visto en otros países, según el especialista.