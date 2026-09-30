Las universidades públicas nacionales vuelven a quedar atravesadas por una medida de fuerza. Desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre, docentes y no docentes realizarán un paro nacional de 72 horas que impactará en el desarrollo habitual de las actividades académicas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la protesta fue votada por CONADU y CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes con mayor representatividad, y alcanza a universidades públicas de todo el país, entre ellas la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y en una recomposición salarial que los gremios ubican en el 33,4%.

En la UBA, además del paro nacional, continúa un cronograma propio de medidas rotativas por facultad. Por eso, la modalidad concreta de las actividades puede variar según cada institución y unidad académica.

Paro universitario de 72 horas: qué pasará con las clases

La medida se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: miércoles 30 de septiembre, jueves 1° de octubre y viernes 2 de octubre. Durante esos días, los docentes adheridos no dictarán clases, por lo que las actividades académicas previstas podrán verse suspendidas o reprogramadas.

El paro se suma a los planes de lucha de otras organizaciones gremiales, como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que sostiene paros regionales, y ADUBA, APUBA, Feduba y la UTE, que mantienen un esquema de paros de 24 horas por sede.

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En la UBA, el conflicto tiene además un esquema específico de jornadas rotativas de ADUBA y APUBA. De acuerdo con el cronograma informado, este miércoles las medidas alcanzan a Ciencias Económicas, el jueves a Derecho y el viernes a Odontología. El plan, que arrancó el 21 de septiembre, continuará durante octubre en otras dependencias, entre ellas el Colegio Nacional de Buenos Aires, DOSUBA, Psicología, Ciencias Sociales y la Escuela Carlos Pellegrini.

Con esta medida, ya se estima una pérdida de alrededor de 35 días de clases en el año a nivel universitario, lo que complica el desarrollo de los contenidos pedagógicos.

Qué reclaman los docentes universitarios

El principal reclamo está vinculado con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece disposiciones sobre el financiamiento de las casas de estudio y las condiciones salariales del personal docente y no docente.

Los gremios sostienen que todavía existe una diferencia salarial que debe compensarse, cercana al 23% respecto del poder adquisitivo de diciembre de 2023, y reclaman una recomposición del 33,4%, además de las actualizaciones posteriores vinculadas con la inflación.

Tras el nuevo fracaso en la mesa de negociación, el Gobierno decidió aplicar de manera unilateral un aumento del 3% para octubre, sobre los haberes de septiembre. Desde el Ejecutivo sostienen que con ese incremento avanzan en el cumplimiento de la medida cautelar vigente, un criterio que los gremios rechazan.

El conflicto también tiene una instancia judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, intimó al Gobierno a dar cumplimiento total, en un plazo de cinco días, a la medida cautelar vinculada con los artículos de la ley referidos a salarios y becas. El plazo vencía este martes 30 de septiembre.

La secretaria general de la AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que hasta el momento nadie del Gobierno se comunicó con el gremio y que circuló la versión de una apelación que, según explicó, todavía no había sido presentada formalmente.

Qué actividades habrá durante el paro

Aunque las clases quedarán afectadas por la medida de fuerza, algunas facultades mantendrán actividades abiertas a la comunidad como parte de las acciones de visibilización del conflicto.

En Ciencias Económicas de la UBA, este miércoles se realizará una jornada abierta entre las 9 y las 19. La propuesta contempla distintas actividades y servicios, entre ellos:

Asesoramiento para emprendedores.

Orientación para prevenir estafas.

Ayuda para resolver deudas.

Información sobre obligaciones fiscales.

Análisis de recibos de sueldo.

Propuestas culturales.

Además, para este jueves está previsto un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina, mientras que también se evalúan otras actividades participativas y una radio abierta.

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Por lo tanto, quienes tengan clases durante estas jornadas deberán consultar los canales oficiales de su universidad, facultad o cátedra para conocer si la actividad se suspende, se reprograma o mantiene alguna modalidad alternativa.

Cuándo será la próxima Marcha Federal Universitaria

El paro de esta semana se enmarca en un plan de lucha que tendrá otra fecha central el 15 de octubre, cuando está prevista la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales.

La convocatoria reúne a distintas organizaciones del sector, entre ellas ADUBA, APUBA, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que fue quien inició las acciones judiciales por la falta de aplicación de la ley.

El conflicto se da además en un contexto presupuestario tenso: el Ejecutivo asignó $ 7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $ 11 billones que reclaman los rectores.

De esta manera, el conflicto continuará durante las próximas semanas, mientras permanecen abiertos tanto la discusión salarial como el reclamo por la aplicación de la normativa de financiamiento.