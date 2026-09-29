Las dos CTA (Autónoma y de los Trabajadores) impulsan un nuevo paro para fines de octubre y buscan presionar a la CGT para que se pronuncie. La central obrera mantendrá este martes una reunión en la sede de la UOCRA para definir cómo sigue su plan de lucha contra el Gobierno nacional.

El lunes, la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma mantuvo un encuentro para avanzar con las iniciativas que desarrollarán durante octubre en rechazo a la gestión del presidente Javier Milei. “Con huelgas, movilizaciones y actividades en articulación con organizaciones sindicales y sociales”, indicaron.

La presión a la CGT para que se adhiera al paro

La presión quedó expuesta con la reaparición pública de Pablo Moyano, que cuestionó tanto a la central obrera como al peronismo y reclamó abandonar las declaraciones para volver a las calles. “¿Dónde carajo está la CGT? ¿Y dónde carajo está el peronismo? Ahora tienen que estar en la calle defendiendo a los trabajadores”, planteó el dirigente de Camioneros.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, fuentes de la CTA – A aseguraron que hablaron con la CGT “varias veces la semana pasada, con el teléfono abierto” y manifestaron que “estaría todo bien” para organizar un paro en conjunto un día entre el 28 y el 30 del mes próximo.

Por su parte, el secretario general, Hugo Godoy, destacó la importancia de “ articular las diferentes luchas con la mayor cantidad de actores posibles ”. Pidió que tengan como ejes el rechazo “al ajuste, al reclamo por salarios dignos y a la defensa de los puestos de trabajo frente a los despidos y la precarización laboral”.

Movilizaciones en distintos frentes

El cronograma de la CTA -A continuará el sábado 3 de octubre con la participación de los jóvenes del gremio en la histórica peregrinación a Luján. En tanto, el martes 6, la Federación Nacional Territorial (FENAT) formará parte de las actividades que llevarán adelante, de manera conjunta, los distintos movimientos sociales, al cumplirse un mes de la eliminación del programa “Volver al Trabajo” .

Posteriormente, se realizará una movilización el 15 de octubre en una nueva marcha convocada por el Frente Universitario: en este marco, la CONADU Histórica llevará adelante un paro de 72 horas los días 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre en las universidades nacionales.

Por último, la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA) se movilizará el 26 de octubre, frente a la central nuclear de Atucha, en defensa de la soberanía energética.

En tanto, la central obrera necesita resolver cómo participará de las distintas expresiones sindicales y políticas previstas para octubre y cómo organizar el Día de la Lealtad Peronista dentro de ese esquema.