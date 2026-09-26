En esta noticia Por qué convocaron el paro y qué condición pusieron para levantarlo

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definió un paro de actividades en todo el país a partir del miércoles 30 de septiembre.

La medida, aprobada durante el Plenario de Secretarias y Secretarios de la federación, tendrá una duración de 48 o 72 horas, según cómo se termine de coordinar con CONADU Histórica.

Se trata de una medida de fuerza dentro del plan de lucha que el sector universitario lleva adelante en 2026, en el marco del reclamo salarial y presupuestario de las universidades nacionales.

Por qué convocaron el paro y qué condición pusieron para levantarlo

Según informó la propia federación, la medida quedará suspendida solo si el Gobierno nacional cumple, antes del martes previo al paro, con dos puntos.

El primero es la recomposición salarial del 33,4% que establece la Ley de Financiamiento Universitario.

El segundo es la intimación judicial emitida por el juez federal Martín Cormick, que ordena la aplicación de esa recomposición.

Además del cese de actividades, CONADU anunció que impulsará acciones de visibilización y difusión en los días previos para sumar apoyo al reclamo.

Entre los puntos que la federación puso sobre la mesa se destacan:

El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión del Presupuesto 2027 para las universidades públicas.

La coordinación de reuniones con diputados y senadores de distintas provincias.

Rumbo a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre

El paro del 30 de septiembre forma parte de un plan de lucha más amplio, que tiene como próximo hito la 5ª Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre.

Esa movilización buscará reunir, como en ediciones anteriores, a docentes, no docentes, estudiantes y rectores de universidades de todo el país.

Con este anuncio, el conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno suma un nuevo capítulo, mientras ambas partes esperan la próxima reunión de la paritaria del sector.